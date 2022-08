Suomeen ei ole vielä tullut yhtään apinarokkorokotetta – THL: Saatavuus on ainakin alkuvaiheessa rajallinen

Runsaat kaksi viikkoa sitten THL sanoi , että annosten pitäisi tulla Suomeen heinäkuun lopussa. Suomeen on tulossa noin tuhat rokoteannosta.

– Rokotteet on tarkoitettu lähinnä apinarokolle altistuneille. THL antaa tarkemman suosituksen rokottamisesta, kun rokotteita on saatu maahan, Virkku kertoo sähköpostitse.

Tartunta vaatii pitkään kestävän lähikontaktin

– Apinarokko on sangen huonosti tarttuva. Tarvitaan pitkään kestävä lähikontakti, jotta tartunta tulisi, Rämet sanoo.

Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista apinarokkotartunnoista valtaosa on saatu seksissä. Tartuntoja on todettu etenkin miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa.