Yksi kunnanjohtaja erosi erikoisen mielenterveyssopan takia, toiseen "istutettiin pelon siemen" – johto vaihtunut tänä vuonna jo lähes 40 kunnasta

Kuntaliiton mukaan tänä vuonna jo 36 kuntaan on valittu uusi kunnanjohtaja. Laskennallisesti se tarkoittaa yli yhtä uutta kunnanjohtajavalintaa joka viikko. Tämän lisäksi valintaprosessi on tällä hetkellä käynnissä kuudessa kunnassa.

Kunnanjohtajia edustavan Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo, että määrä on todella suuri. Hänen mukaansa nähtävissä on ollut jo 3–4 vuotta, että kunnanjohtajat vaihtuvat tiheästi.

Ikola-Norrbacka toteaa, että kaikkiaan kunnanjohtajan pesti on kova, ja joillekin se voi muodostua liian raskaaksi.

Eija Liikamaa, Taivalkosken entinen kunnanjohtaja

Vt. kunnanjohtajan mukaan Taivalkoskella on tapahtumien jälkeen "luonnollisesti tarpeen käydä itsekriittistä keskustelua ja miettiä, miksi ilmapiiri kunnassa voidaan kokea painostavaksi".

Harri Karjalaisen mukaan lähdöt eivät liity toisiinsa, ja kunnassa tunnelma on tällä hetkellä rauhallinen.

"Jos asiat eivät mene kuten toivotaan, halutaan etsiä syntipukkia"

Hänen mukaansa olisi voinut uumoilla, että näkymät olisivat olleet synkemmät, kun takana on esimerkiksi pitkä koronapandemia ja sen kunnille tuomat haasteet. Lisäksi seuraava suuri mullistus on jo nurkan takana, kun sote-uudistus siirtää kustannuksia ja tuloja kunnilta valtiolle.

44 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnanjohtajista on kokenut häirintää tai uhkailua työssään kuluvan valtuustokauden aikana. Heistä jopa puolet kertoi, että se on ollut rajua, kasvoista kasvoihin kohdistuvaa aggressiota, mikä on enemmän kuin aiemmassa kyselyssä.