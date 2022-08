Suomen suurimpiin kuuluva lukio aloitti Lahdessa – väenpaljous ja parkkipaikkojen puute arveluttavat oppilaita

Yksi Suomen suurimmista lukioista on aloittanut toimintansa Lahdessa. Tiirismaan ja Kannaksen lukiot ovat yhdistyneet Lahden lukio Gaudiassa, jossa opiskelee 1 310 lukiolaista. Henkilökuntaa on vajaat sata. Kaikki opiskelijat saapuivat keskiviikkoaamuna Paavolassa sijaitsevalle kampukselle yhteiseen lukuvuoden avaukseen ajoissa ja hyvässä järjestyksessä.

Liukkosta harmittaa, ettei autolle ole tilaa. Lukion piha-alueella ei ole pysäköintitilaa ja lähin pysäköintipaikka on maksullinen.

Myös Mikaela Tikander ja Tua Korhonen jännittävät ihmispaljoutta. Silti heidän mielestään suurlukiosta on paljon hyötyäkin.

– Ainakin on enemmän opettajia ja tiloja. Myös kurssivalikoima on parempi.

Gaudia johtava rehtori Jyrki Rosti on tyytyväinen ensimmäisen päivän jälkeen.

– Ainoastaan parkkipaikat ovat ongelma. Meillä oli 60 mopoa pysäköitynä, kun paikkoja on 20. Autoille ja mönkijöille ei edes ollut parkkipaikkaa lukion alueella, harmittelee Rosti.

Lukioiden eriytyminen on jatkunut koko 2000-luvun

Kuntaliiton lukiokoulutuksen eritysasiantuntija Kyösti Värrin mukaan lukiot ovat polarisoituneet eli jakautuneet ääripäihin oppilaitoksen koon mukaan koko 2000–luvun. Lukioiden keskikoko on pysynyt suurinpiirtein samana viimeiset 20 vuotta, mutta isot lukiot ovat suurentuneet ja pienet sekä keskikokoiset pienentyneet.

Lukioiden keskimääräinen opiskelijamäärä on nykyisin 280 opiskelijaa. Lukioiden suurimman kymmeneksen koko on kasvanut 20 vuodessa yli 500:sta yli 650:een opiskelijaan. Lukioiden pienimmässä kymmeneksessä on puolestaan nykyään alle 50 opiskelijaa aiemman 90 sijaan