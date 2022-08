17-vuotias Henni Kontinen lähtee Norjaan kansainväliseen lukioon kahdeksi vuodeksi: "Koti-ikävä tulee ihan varmasti jossain vaiheessa"

Juvalainen Henni Kontinen on matkalla Norjaan. Siellä hän viettää seuraavat kaksi vuotta kansainvälisessä lukiossa pienessä Flekken kylässä. Toimittajana Sari Ursin.

Viime päivät ovat olleet Kontisen mukaan aika haikeita, kun on pitänyt hyvästellä kavereita. Kontinen kertoo, että aikoo pitää yhteyttä tiiviisti niin kotiporukoihin kun kavereihinkin soittelemalla ja viestittelemällä.

Kansainvälinen ammatti kiinnostaa

Flekken koulu on niin sanottu UWC-koulu. United World Colleges on kansainvälinen verkosto, johon kuuluu maailmanlaajuisesti yli 18 koulua. Kouluihin yleensä tullaan UWC-stipendeillä. Tavoitteena hänellä on suorittaa kansainvälinen IB-tutkinto.