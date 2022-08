17-vuotiaan Oskari Sauniston mielestä hienointa on se hetki, kun harvinainen lintu pääsee yllättämään – "Linnut on jotenkin aina säväyttäneet"

Saimaan Haukivesi on tullut tutuksi sen läheisyydessä asuvalle 17-vuotiaalle lintuharrastaja Oskari Saunistolle. Kotimaisemissa hän retkeilee ja veneilee mielellään. Lähimetsien lisäksi Saunisto on tehnyt linturetkiä esimerkiksi Virolahdelle ja Parikkalan Siikalahdelle.

– Linnut on jotenkin aina säväyttäneet. Meitä on ystäväni Veikan kanssa aina kiinnostanut luonto ja erityisesti linnut. Kun pääsimme yläkoulussa samalle luokalle, niin siitä tämä harrastus pääsi oikein kunnolla käyntiin, Saunisto kertoo.

– Sitten olen merkannut myös näitä pinnoja eli miten monta lintulajia on esimerkiksi Suomessa nähnyt tai elämänsä tai vuoden aikana. Tällä hetkellä minulla on tänä vuonna Suomessa havaittuja lintulajeja kasassa 210-220, muistelee Saunisto.

Tiirassa yli 25 miljoonaa havaintoa

Södersvedin mukaan Tiira.fi -käyttäjien ja ilmoitettujen havaintojen määrä on kasvanut jatkuvasti ja niistä on koko ajan enemmän hyötyä tutkimustyössä. Nykyinen Tiira-järjestelmä on kuusitoista vuotta vanha ja uusi päivitetty versio on tulossa.