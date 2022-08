Putinin ukaasi voi hidastaa merkittävästi Fortumin vetäytymistä Venäjältä – "Kiusantekoa", sanoo asiantuntija

Kaupankäyntikielto on voimassa tämän vuoden loppuun saakka.

– Ukaasi todennäköisesti viivästyttää poistumisprosessia. Isoista yrityskaupoista on vaadittu lupa jo aiemminkin, mutta tämä tuo prosessiin vielä lisää mutkia ja hankaluuksia, Rekolainen sanoo.

Venäjän hallituksen on määrä laatia kymmenen päivän kuluessa tarkempi lista yrityksistä, joita kielto koskee.

Tähän viittaisi sekin, että venäläisen sanomalehden Kommersantin mukaan Venäjän viranomaiset päättivät pistää Fortumin liiketoimintojen myyntiaikeet jäihin jo heinäkuussa. Sama päätös on lehden lähteiden mukaan tehty italialaisen energiayhtiön Enelin liiketoimintojen myynnin suhteen.

Fortumilla on Venäjällä tytäryhtiö Uniperin kanssa 12 voimalaitosta lämmön ja sähkön tuotantoa varten.

Fortumilla ja sen tytäryhtiöllä Uniperillä on Venäjällä 12 voimalaa. Myynnissä on myös Uniperin venäläinen tytäryhtiö Unipro.

Tavoitteena aiheuttaa harmia ja hidastaa lähtöä

– Tässä on kyse kiusanteosta, epävarmuuden luomisesta sekä yritysten vetäytymissuunnitelmien hidastamisesta, sanoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) vanhempi neuvonantaja Laura Solanko .

– Toki on mahdollista, että joidenkin yritysten kohdalla siellä on sellaista osaamista, josta halutaan pitää erityisesti kiinni. Toisaalta kun toimintojen myynti estetään, niin oman maan ostajayrityksen rahat eivät kulu siihen. Lopputulos on siis se, että maasta poislähtöä yrittänyt yritys joutuu pyörittämään tuotantoa niinkuin ennenkin, Solanko sanoo.