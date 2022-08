Tuliterässä toimistorakennuksessa tapahtui talvella suuri vesivahinko ja jälkiä korjataan yhä – vesi valui yläkerroksesta autotalliin asti

– Vesi pääsi valumaan kaikkiin alempiin kerroksiin autotalliin asti. Ripeän toiminnan vuoksi saimme onneksemme pelastettua kaikki Fiskarsin omistamat taide-esineet ja osa niistä on jo saatu esille korjattuihin tiloihin, sanoo viestintäjohtajaa Kati Kaskeala Fiskars Groupista.

Kaskealan mukaan kolme kerrosta on tällä hetkellä työntekijöiden käytössä. Ensimmäiset työntekijät pääsivät uusiin tiloihin maaliskussa. Tällä hetkellä työpaikalla voi olla paikalla noin puolet henkilöstöstä, noin 170 henkeä.

– Yhtiön liiketoimintaan tällä ei ole vaikutusta, eikä se ole kärsinyt, koska olemme tottuneet tekemään hybridityötä korona-ajan jälkeen. Ainoa mikä on vaatinut järjestelyjä on tuotekehitys, jonka tilat on jouduttu siirtämään väliaikaisesti muualle, Kaskeala sanoo.