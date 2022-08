Pesäpalloliitto totesi Kouvolan Pallonlyöjien puheenjohtajan syyttömäksi solvausten huuteluun – KPL odottaa nyt Manse PP:n reaktiota

Huutelijan henkilöllisyys on Pesäpalloliitolla tiedossa, eikä hän kuulu KPL:n seuran organisaatioon. Kyseinen henkilö oli huutanut Manse PP:n pelaajalle henkilöön kohdistuvia epäasiallisia ja loukkaavia solvauksia KPL:lää vastaan pelatussa Superpesiksen ottelussa 2. elokuuta.

Liiton saamien selvitysten perusteella KPL:n puheenjohtaja on mennyt tilanteessa selvittämään huutelijan ja toisen katsojan välistä kovaäänistä keskustelua. Selvittelyn jälkeen tilanne on päättynyt.

Puheenjohtaja ottaa etäisyyttä

– En näe mitään estettä, etteikö hän voisi palata. Hänet on meidän jäsenistö valinnut ja hänellä on meidän täysi mandaatti. Kyllä meidän halu on tietysti jatkaa hänen johdollaan.