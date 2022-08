Koulukyydit takkuavat pahasti Mäntyharjulla – "Jäi sellainen tunnelma, että kuljetusyrityksen edustaja ihan suoraan valehteli", sanoo vanhempi

– Oli huoli, kun kukaan ei tiennyt, että millä kyydillä 7-vuotias on kotiin tulossa. Puhelinnumeroa ei ollut. Tällaiset asiat pitäisi olla tiedossa, kun koulu alkaa. Onneksi koululla on hoidettu asiaa.

Tilanteen taustalla on pitkään jatkunut ja mäntyharjulaisia puhuttanut koulukyytien kilpailutus. Kunta kilpailutti koulukyydit uudelleen keväällä 2021, kun viimeisetkin kyläkoulut oli lakkautettu ja opetus keskitetty yhtenäiskoululle.

Kahdesta autosta puuttui pakollinen alkolukko

– Kuljettaja- ja autokysymyksiin saatiin vastauksena, että on heillä riittävästi autoja ja kuljettajia. Meillä oli varmaa tietoa, että siinä vaiheessa puuttuu kolme autoa reiteiltä. Minulle jäi sellainen tunnelma, että Majetin edustaja ihan suoraan valehteli.

– Haastelin kuskien kanssa niitä näitä ja silmäilin, että miltä koetaulu näyttää. En havainnut alkolukkoa ja kysyin asiasta kuljettajilta. He sanoivat, että sitä ei ole.

– Toivon, että kunta valvoo, että asia on kunnossa. Siitä on varmasti sähköpostia jo laitettu kuntaan ja puhelimet on käyneet kuumana näissä asioista. Ei tämä näin voi jatkua, Hämäläinen sanoo.