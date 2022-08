Tältä näyttää Suomen nykyaikaisin taidelukio Kuopiossa – tutustumme 27 miljoonaa euroa maksaneeseen kouluun suorassa lähetyksessä kello 9.40

Kuopion taidelukio Lumitin noin 500 opiskelijaa aloittaa opintonsa upouusissa tiloissa tänään. Uudisrakennus on noussut aivan vanhan koulun vieressä olleelle tyhjälle tontille. Lumitissa on musiikin- tanssin- ilmaisutaidon- ja peruslinjat. Rakennus on mitoitettu 600 opiskelijalle ja henkilökuntaa on 50.