Tampereen Ukraina-talon sulkemisen taustalla epäselvyydet varojen käytössä – taustayhdistysten näkemyksissä eroa

Tampereen ukrainalaiset Suomessa -yhdistys, Ukrainians of Tampere, kirjoitaa Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun), että se on käynnistänyt viralliset toimenpiteet selvittääkseen varojensa käytössä esille nousseita moninaisia epäkohtia. Yhdistyksen mukaan yhdistyksen pankkitili on jäädytetty pankin ohjeiden mukaisesti selvityksen ajaksi.