Rottien invaasio näkyy kaupungeissa jopa päivänvalossa – lue kokeneen ammattilaisen vinkit tuholaisten määrän vähentämiseen

Esimerkiksi Lahdessa kaupungille on tullut tänä vuonna jo viitisenkymmentä ilmoitusta eri puolilta kaupunkia. Se on vuositasolla saman verran kuin viime ja sitä edellisenä vuonna.

Hän arvelee, että ihmiset ovat etätöiden takia valpastuneet ja viranomaisiin otetaan yhteyttä herkemmin. Myös sosiaalisella medialla on saattaa olla osuutta tarkkaavaisuuden lisääntymiseen.

Rotat vilistävät päivänvaloon

Ilmoitusten määrästä ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä rottien määrästä, mutta ongelma on Sami Niemelän mukaan todellinen. Rottia on enemmän, ja niitä alkanut näkyä myös päiväsaikaan.

– Moni asia vaikuttaa. Esimerkiksi vuonna 2020 oli todella leuto talvi, joka on luonut rotille suotuisat olosuhteet lisääntymiselle.

Ilmoitus varoittaa torjuntatoimista. Alue on rajattu huomionauhalla.

Ihmisen toimet edesauttavat rottia selviytymään

Jyrsijämyrkyt poistettiin kuluttajien ulottuvilta vuonna 2018, ja myös kaupunki teettää ammattilaisilla järeämmät torjuntatoimet. Rottia on torjuttu Lahdessa yhtä lailla torin tuntumassa ja asuinalueilla keskustan ulkopuolella.

Alueella on myös tarjolla otolliset olosuhteet siimahäntien lisääntymiselle.

– Ympäristössä on ojamaisia alueita, eli ihminen on luonut rotalle hyvän elinpiirin. Rotta tarvitsee vettä, suojaa ja ravintoa, kertoo Kare Seppälä tuholaistorjuntayritys Rentokil Intial Oy:stä, joka on mukana tekemässä tuholaistorjuntaa Lahdessa kaupungin tilauksesta.