Lappeenrannassa paljastui salainen suunnitelma rakentaa jäähalli kauppatorin paikalle – päättäjät tietoisia asiasta, taustatahosta ei tietoa

Aivan Lappeenrannan kaupungin keskustassa sijaitseva kauppatori on noussut esiin vaihtoehtona kaupungin uuden jäähallin sijoituspaikaksi. Tilanne on erikoinen, koska kaupunki vasta hiljattain päätti rakentaa hallin Kisapuistoon, muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta.

Lappeenrannan toriyhdistyksen puheenjohtaja Antti Pyysing kertoo julkisessa Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun) , että jäähallia on suunniteltu sijoitettavaksi kauppatorille. Päivityksessään Pyysing kirjoittaa, kuinka "grynderit yrittävät taas lopettaa Lappeenrannan kauppatorin". Pyysingin tietojen mukaan rakennusyhtiö olisi esitellyt suunnitelmaa valtuutetuille kesäkuussa.

Kuvakaappauksessa on osa Antti Pyysingin kirjoittamasta Facebook-päivityksestä.

Asiaa esitelty päättäjille

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) kertoo, että asiaa on esitelty myös päättäjille. Grönlundin mukaan yksityinen toimija on esitellyt poliitikoille kesällä keskusta-alueelle keskittyvää “merkittävää hanketta”.

Lappeenrannan kauppatori on suosittu kohtauspaikka. Arkistokuva.

Yksityiskohdista ei tietoa

Liiga-SaiPa oy:n toimitusjohtaja Jussi Markkanen kertoo, että yksityinen taho on alkanut tehdä selvitystä hankkeesta kevään jälkeen.

– Olen tietoinen asiasta. Tässä vaiheessa kyse on varmaan enemmänkin selvityksestä, olisiko Lappeenrannassa tähän mahdollisuutta, Markkanen sanoo.

Hänen mukaansa erilaiset vaihtoehdot jäähallin sijainnille on hyvä selvittää. Liiga-SaiPa toimii uuden jäähallin päävuokralaisena.

– Ei ole mikään salaisuus, että Liiga-SaiPa näkee areenan kannattavuuden takia keskustan huomattavasti Kisapuistoa parempana paikkana jäähallille. Tietysti ymmärrämme, että asiassa on monia mutkia matkassa.

Yrittäjä huolissaan

Lappeenrannan toriyhdistyksen puheenjohtaja Antti Pyysing suhtautuu kriittisesti mahdolliseen suunnitelmaan. Hän on kolmannen sukupolven yrittäjä Lappeenrannan kauppatorilla.

– Torin kehittäminen on mennyt älyttömän hyvään suuntaan. On saatu muun muassa leikkipaikka, ja keskusteluyhteys kaupungin kanssa on hyvä. Nyt tuntuu siltä, että tempaistaan edistysaskeleet nurin, Pyysing toteaa.