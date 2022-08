Kukaan ole ilmoittautunut eilisen Krimin niemimaan iskun tekijäksi

Sumyn tukikohta sijaitsee 200 kilometrin päässä Ukrainan joukoista, joten sen on katsottu olevan liian kaukana, jotta isku olisi voitu tehdä amerikkalaisella Himars-rakettijärjestelmällä.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Räjähdysten tekijästä epäselvyyttä

Nimettömänä pysyvä Ukrainan sotilasviranomainen on kertonut The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun), että Ukraina oli ainakin yhden ihmisen tappaneiden iskujen takana Sakyn lentotukikohdassa Krimin niemimaalla.