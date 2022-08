Seinäjoen kaupungin kädenojennus ekaluokkalaisen vanhemmalle: palkallinen vapaapäivä

Seinäjoen kaupunki on tullut harvinaisella tavalla vastaan lapsiperheitä. Kaupunki on myöntänyt palkallisen vapaapäivän koulunsa aloittavan lapsen vanhemmalle koulun aloituspäiväksi.

Vapaapäiviä on anottu ja myönnetty toistasataa. Seinäjoella koulut alkoivat jo tänään tiistaina, joten suuri osa vapaapäivistä on siis jo pidetty. Vapaapäiviä osuu toki vielä loppuviikollekin, sillä kaupungilla on työntekijöitä monelta eri paikkakunnalta ja kouluthan alkavat kunnissa eri tahtiin.