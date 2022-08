Uhkaako Venäjä-suhteiden kylmeneminen pitkään suunniteltua itärataa? "Hanke on hylättävä", vaatii ulkomaankauppaministeri

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja raideliikenteen keskeytyminen itärajan yli on ulottanut pilvet myös usean miljardin Itärata -hankkeen ylle.

Jo vuosituhannen alkuvuosilta saakka on suunniteltu rautatien rakentamista nopealle junakalustolle Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Väyläviraston muutaman vuoden takainen hintalappu Itäradan ensi vaiheelle on 1,7 miljardia euroa. Yleisen kustannusnousun vuoksi tämän päivän hintaan pitää lyödä reilusti lisää.

Suurta ratahanketta on perusteltu paitsi Itä-Suomen ja pääkaupungin välisten yhteyksien parantamiselle, niin myös venäläisten matkailijoiden ja ulkomaankaupan tulevaisuudella.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan sota Ukrainassa on muuttanut tilanteen perustellisesti.

– On selvää, että tämä Itärata-hanke ja sen hankeyhtiön toiminta tulee keskeyttää. Nyt on johtopäätöksien aika ja se tarkoittaa sitä, että pitää uskaltaa tehdä nopeitakin muutoksia, sanoo Skinnari.

– Hallituskin on viettänyt kesälomia, mutta on selvää, että hallituksen tulee jo tällä kaudella vetää ne johtopäätökset, joita Venäjän hyökkäyssota meille on aiheuttanut myös infran ja yhteyksien osalta, sanoo Skinnari.