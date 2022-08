Vanhasta tavara-asemasta remontoidaan 1 000 ihmisen keikkapaikka Tampereella – tältä sisällä näyttää tällä hetkellä

Keskustelu vanhan tavara-aseman kohtalosta on käynyt Tampereella kuumana jo vuosia. Kun vuonna 1907 valmistunut jugend-tyylinen tavara-asema Tampereen Tammelassa päätyi kymmenisen vuotta sitten purku-uhan alle, heräsi kaupunkilaisissa kova vastustus. Aseman silloinen sijainti aiheutti Ratapihankatuun liikennettä ruuhkauttavan mutkan, josta kaupunki halusi eroon.

Siirtämisen jälkeen tavara-asemalla on ollut käynnissä mittava, yli yhdeksän miljoonaa maksanut remontti. Ukrainan sodan myötä materiaalien, kuten teräksen, hinta on noussut. Se on osaltaan nostanut kustannuksia entisestään.