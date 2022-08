Korona kasvatti kiinnostusta palstaviljelyyn – Tampereen suosikkialueilta palstaa joutuu jonottamaan vuosia

Sadonkorjuu on alkanut Essi Liikosen viljelypalstalla Tampereen Tahmelassa.

Tahmela on Tampereen suosituin, monivuotinen palsta-alue, johon jonottaa tälläkin hetkellä noin 180 innokasta viljelijää. Jono on pitkä myös Nekalaan ja Haiharaan.

Korona sai ihmiset palstalle

Jyväskylässä ja Oulussa palstojen vuokrausta hoitaa kaupunki, ja ainakin Oulussa palstoja oli vapaana vielä heinäkuussa. Helsingissä vuokraus on annettu kaupunginosayhdistysten tai Hyötykasviyhdistyksen tehtäväksi. Turussa ja Tampereella palstat viljelijöille jakaa ja vuokraa 4H-yhdistys.

– Korona-aika innosti ihmiset palstaviljelyyn, vuosina 2020 ja 2021 oli suorastaan ryntäystä. Nyt kovin kysyntä on tasaantunut, mutta jonoa on yhä. Enemmän on kysyntää kuin tarjontaa.