"Etelä-Suomen pienessä Lapissa" pusikoituu hiihtohissi ja rapistuu ysäridesign – hiljentynyt lomakohde on Marja-Leena Raatesalmelle rauhan tyyssija

Pirkanmaalla Juupajoella sijaitseva matkailukeskus on vaihtanut usein omistajaa, mutta kukaan ei ole saanut sitä reipastumaan. Yksi omistaja puratti rinnehissin ja myi sen Lappiin. Myöhempi yrittäjä rakennutti uuden, mutta se ei ole liikkunut pitkään aikaan.

Pirkanmaa pieni Lappi

Juupavaaran karavaanialueella on tällä hetkellä vain kolme kausipaikan ostanutta karavaanarikuntaa. Marja-Leena Raatesalmi ja Tanja Mikkonen hankkivat vaunupaikan jo edellisen omistajan aikana viime vuonna. Mukana ovat myös kaksi kissaa ja koira.

– Tämä on Pirkanmaan pieni Lappi.

Tanja Mikkonen näyttää, miten hyvin pesutilan retrohenkinen hiustenkuivaajaa toimii, vaikka ikää on.

Uusi yrittäjä törmäsi kustannuskriisiin

Juupavaaran tuorein matkailuyrittäjä astui kuvaan tämän vuoden helmikuussa. Paikan ostanut Jarno Ahonen kertoi tuolloin medioille, että tulossa on "jotain ihan toista kuin vuodet ovat olleet".

Juupavaaran uusi yrittäjä on rakentamassa kodan Marja-Leena Raatesalmen osoittamaan suuntaan. Hiihtohissiä ei enää oteta käyttöön.

Matkailuala investoinut korona-aikanakin

"Alkuasukkaat" antavat armoa yrittäjälle

Juupavaaran kanta-asiakkaat, Marja-Leena Raatesalmi ja Tanja Mikkonen, iloitsevat jo niistä ponnistuksista, joita yrittäjä ehti keväällä tehdä. Hän raivasi pihoja ja huomioi karavaanarien toivomuksia. Yksi toivomus on perustaa paikalle koirien uimaranta.

Kaksikolle kelpaa hyvin alueen nykytila. Pääasia on rauha. Peruspalvelut tyydyttävät niin ikään. Huoltorakennuksessa on suihku ja alueella on useita erilaisia saunoja.