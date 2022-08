Ezra Miller on ei-binäärinen toimintatähti, joka avautui #MeToo-kokemuksistaan – nyt hän välttelee viranomaisia alaikäisten ahdistelusta syytettynä

29-vuotiasta Milleriä on syytetty kuluneen vuoden aikana väkivallasta, alaikäisen manipuloinnista ja kulttimaisesta toiminnasta. Hän tähdittää ensi kesän suurelokuvaa The Flash, jonka kohtalo on nyt vaakalaudalla.

Näyttelijä Ezra Millerin tähti syöksyy hurjaa vauhtia.

Ihmeotukset-elokuvissa ja Justice Leaguessa näytellyt Miller on pidätetty kuluneen vuoden aikana useaan otteeseen, minkä lisäksi häntä kohtaan on määrätty ainakin kaksi lähestymiskieltoa. Näyttelijää on epäilty tai syytetty muun muassa murtovarkaudesta, häiriköinnistä, pahoinpitelystä, ahdistelusta ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaalisiin tekoihin.

Vielä muutama vuosi sitten Milleriä juhlittiin ei-binäärisenä ikonina; Hollywood-tähtenä, joka näytteli supersankaria miljardien arvoisessa elokuvasarjassa ja pukeutui punaisilla matoilla mekkoon (siirryt toiseen palveluun).

Nyt näyttelijän kerrotaan ajelevan ympäri Yhdysvaltoja luotiliivissä ja aseistettuna.

Miller on saamassa kenkää tulevista DC-supersankarielokuvista. Huhujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ensi kesäksi valmistuva toimintaspektaakkeli The Flash, joka on jo kuvattu, on vaakalaudalla.

Näyttelijä Ezra Miller esiintyi näyttävässä tyylissään Pariisissa lokakuussa 2021. Tämän jälkeen häneen on kohdistettu lukuisia vakavia syytöksiä. Kuva: Laurent Vu / SIPA / Shutterstock / AOP

Kiinnostavasta teinitähdestä ei-binääriseksi muoti-ikoniksi

Ezra Miller syntyi vuonna 1994 juutalaiseen kulttuuriperheeseen New Jerseyn osavaltiossa. Hän on kuvaillut lapsuuttaan "ihmeelliseksi ja taianomaiseksi" kaupungissa, jossa oli paljon varallisuutta ja vähän onnea (siirryt toiseen palveluun).

Miller lauloi lapsena oopperaa ja jätti lukion kesken saatuaan pääroolin Antonio Camposin elokuvassa Afterschool (2008). Varsinainen läpimurto oli Lynne Ramsayn ohjaama Poikani Kevin (2011), jossa Miller näytteli hirveyksiin syyllistyvää teinipoikaa. Nuortenelokuvasta Elämäni seinäruusuna (2012) Miller sai ensimmäiset isommat palkintoehdokkuutensa.

Ezra Miller näytteli Tilda Swintonin (oik.) poikaa Lynne Ramsayn elokuvassa Poikani Kevin (2011). Kuva: FS Film

Miller tuli tunnetuksi persoonallisen oloisena nuorena näyttelijälupauksena. Vuonna 2012 hän tuli kaapista queerinä, mutta on sittemmin hylännyt termin ja puhunut itsestään ei-binäärisenä henkilönä, joka ei ole mies tai nainen, "hädin tuskin ihminen (siirryt toiseen palveluun)". Polyamorisessa suhteessa elänyt Miller käyttää itsestään sukupuolineutraaleja pronomineja they/them.

Julkisuudessa Miller on esiintynyt huomiota herättävissä asuissa, jotka ovat kaukana klassisen miestähden tyylistä. Muotilehti Vogue kertoi vuonna 2019, että näyttelijän gender-fluid (liukuva sukupuoli) tyyli perustuu onnellisuuteen (siirryt toiseen palveluun).

Ezra Miller saapui vuoden 2019 Met Galaan näyttävästi maskeerattuna. Kuva: David Fisher / Shutterstock / All Over Press

Pienten draama- ja komediaelokuvien jälkeen Miller sai roolit kahdesta isosta elokuvasarjasta. Vuodesta 2016 hän on näytellyt Valio Barebonea Harry Potter -universumiin sijoittuvissa Ihmeotukset-elokuvissa sekä DC:n supersankari Flashia.

Viimeiset vuodet Miller on keskittynyt valkokankaalla liki yksinomaan näihin kahteen elokuvatuoteperheeseen. Lisäksi hänet nähtiin Stephen Kingin romaaniin perustuvassa minisarjassa The Stand (2020–21).

Nyt elokuvasarjojen, ja Millerin, tulevaisuus on hämärän peitossa. Kulunut vuosi on ollut hurja.

Pakosalla 18-vuotiaan kanssa

Vuonna 2018 Miller kertoi Hollywood Reporterille omasta #MeToo-kokemuksestaan (siirryt toiseen palveluun). Ohjaaja ja tuottaja olivat Millerin mukaan juottaneet alaikäiselle näyttelijälle alkoholia ja houkutelleet häntä elokuvaansa. Haastattelussa Miller hämmästeli filmialan toksisuutta ja vertasi työtä seksityöläisen ammattiin.

Nyt Milleriin itseensä on kohdistettu vakavia syytöksiä. Kuluneen kesän hän vaikuttaa vältelleen virkavaltaa (siirryt toiseen palveluun).

Pohjoisdakotalainen oikeus määräsi kesän alussa Millerille lähestymiskiellon 18-vuotiasta aktivistia Tokata Iron Eyesia kohtaan, mutta viranomaiset eivät ole määräyksen jälkeen onnistuneet tavoittamaan näyttelijää, joka on kiertänyt Yhdysvaltoja Iron Eyesin kanssa.

Ezra Miller pukeutui näyttävästi Ihmeotukset: Grindenwaldin rikokset -elokuvan Pariisin-ensi-iltaan marraskuussa 2018. Kuva: STELLA Pictures / ddp / abaca press / AOP

Lähestymiskieltoa hakivat Iron Eyesin vanhemmat, joiden mukaan Miller on syyllistynyt alaikäisen groomingiin eli seksuaalisiin tekoihin houkuttelemiseen. Vanhempien mukaan Miller on käyttänyt väkivaltaa, pelottelua, väkivallalla uhkailua, paranoiaa, harhaluuloja ja huumeita pitääkseen Iron Eyesin otteessaan.

Miller tutustui Iron Eyesiin tämän ollessa 12-vuotias. Oikeudessa vanhemmat väittivät näyttelijän aiheuttaneen ruhjeita Iron Eyesin kehoon ja manipuloineen tämän uskomaan olevansa transsukupuolinen.

Iron Eyes on kiistänyt Instagramissa vanhempiensa väitteet (siirryt toiseen palveluun).

Milleriin kohdistuneiden epäilyjen perusteella näyttelijällä on tapana etsiä nuoria suojelukseensa. Kesäkuussa oikeus määräsi lähestymiskiellon koskien 12-vuotiasta lasta. Miller oli yrittänyt ostaa lapselle lahjoja ja tarjoutunut maksamaan lapsen taidekoulun.

Kulttijohtaja?

Millerin viimeaikaisesta toiminnasta on puhuttu kulttimaisena.

Kesäkuussa näyttelijän uutisoitiin majoittavan naista ja tämän kolmea pientä lasta maatilalla Vermontissa. Näyttelijä oli ilmeisesti tutustunut perheeseen Havaijilla. Lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) maatila on epävirallinen kannabisfarmi, jolla käytetään paljon päihteitä ja pidetään lukuisia ampuma-aseita.

Lasten isä on tilanteesta huolissaan. Nainen on puolestaan kertonut Millerin pelastaneen hänet ja hänen lapsensa väkivaltaisesta kodista.

Ezra Miller pidätettiin Havaijilla kahdesti keväällä 2022. Kuva: Tim Wright / MEGA / AOP

Vuonna 2020 Millerin kerrotaan vuokranneen Islannista Airbnb-asunnon, johon hän kutsui taiteilijoita ja muita nuoria ihmisiä. Business Insiderin mukaan Miller "piti hovia" (siirryt toiseen palveluun) päivittäin ja antoi vieraiden ymmärtää, että hänellä on yliluonnollisia kykyjä.

Reykjavíkissa alkoi levitä huhu, että filmitähti yrittää perustaa kulttia. Kulttimaisuudesta ovat puhuneet myös Iron Eyesin vanhemmat.

Samalta Islannin-matkalta verkkoon vuoti video, jossa Miller näytti kuristavan naista (siirryt toiseen palveluun) islantilaisessa baarissa.

Business Insiderin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Miller on ajanut viimeiset kuusi kuukautta ympäri Yhdysvaltoja luotiliivissä ja aseistettuna. Alkuvuodesta Miller uhkaili Ku Klux Klanin jäseniä videolla, ja lehden lähteiden mukaan hän pelkää nyt KKK:ta ja FBI:ta.

Viimeisin uutisoitu tapaus (siirryt toiseen palveluun) on kuluneen vuoden toukokuulta, jolloin Millerin epäillään murtautuneen tyhjään asuntoon ja varastaneen sieltä useita pulloja alkoholia. Vermontin poliisi tavoitti Millerin vasta elokuussa, ja syyskuussa hänelle luetaan syytteet oikeudessa.

Miller itse ei ole kommentoinut viimeaikaisia tapahtumia julkisesti, ja hänen sometilinsä on suljettu. Tapaukseen liittyy enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Yksi kysymyksistä koskee Millerin uraa ja ensi kesäksi kaavailtua suurelokuvaa.

Ezra Millerin näyttelemä supersankari The Flash esiintyi vuoden 2017 elokuvassa Justice League. Kuva: Warner Bros / Everett Collection / AOP

Supersankarin tulevaisuus on auki

Isot elokuvastudiot ovat joutuneet viime vuosina tekemään paljon työtä suojellakseen arvokkaita tuoteperheitään mainehaitoilta, oli kyse sitten loukkaavista kommenteista, kannibalismista tai rikossyytöksistä.

Esimerkiksi raiskaussyytösten kohteeksi joutunut, kannibaaliksi väitetty Armie Hammer sai viime vuonna potkut kaikista mahdollisista projekteista. Elokuvalehti Varietyn mukaan entinen filmitähti myy nyt työkseen lomaosakkeita (siirryt toiseen palveluun).

Ezra Millerin tähdittämän supersankarielokuvan The Flash on määrä saada ensi-iltansa 23. kesäkuuta 2023. The Flash on kuvattu, ja sen budjetiksi on arvioitu 200 miljoonaa taalaa.

Elokuvastudio Warner Bros Discovery on nyt vaikeassa tilanteessa (siirryt toiseen palveluun). Julkaistako elokuva alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti vai kätkeäkö se esimerkiksi suoratoistopalvelu HBO Maxiin, jolloin studio menettäisi mahdollisesti satojen miljoonien dollarien lipputulot?

The Flashin matka valkokankaille on jo nyt ollut pitkä ja vaikea. Elokuvaa suunniteltiin jo 1980-luvulla, ja matkan varrella tekijät sekä käsikirjoitus ovat vaihtuneet useaan kertaan. Viimeksi ensi-iltaa lykättiin koronapandemian ja jälkituotannon hidastumisen vuoksi. Millerin kerrotaan myös kärsineen hermoromahduksista (siirryt toiseen palveluun) kuvauksissa.

Milleriä tuskin nähdään mahdollisissa tulevissa DC-universumin supersankarielokuvissa. Periaatteessa hänet olisi mahdollista korvata ensi kesän elokuvaankin uudella näyttelijällä, mutta vastaavanlaista pelastusoperaatiota ei Hollywoodissa olla aiemmin nähty. All the Money in the World (2017) kuvattiin pikavauhdilla uudestaan, kun päätähti Kevin Spaceyyn kohdistuneet syytökset (siirryt toiseen palveluun)tulivat julki, mutta se oli huomattavasti pienempi elokuva.

Ezra Miller on näytellyt Valio Barebonea kolmessa Ihmeotukset-elokuvassa. Kuva on viimekeväisestä elokuvasta Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet. Kuva: © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

The Flashin lisäksi epäonnisessa tilanteessa on Ihmeotukset-elokuvasarja, jolla on ollut omat haasteensa myös Johnny Deppin ja J. K. Rowlingin kanssa. Deppiin kohdistui väkivaltasyytöksiä, joita käsiteltiin keväällä pitkässä oikeustaistossa. Rowling on puolestaan kommentoinut transihmisiä loukkaavaan sävyyn.

Jos elokuvasarja jatkuu, on mahdollista, että Valio Barebonen rooliin etsitään uusi näyttelijä. Viimeisimmässä elokuvassa Depp oli korvattu Mads Mikkelsenillä.