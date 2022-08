Myös Suomi hyötyy aurinkopaneeleista, vaikka aurinko ei paista Espanjan malliin – Helsinki asentaa jatkuvasti uusia aurinkosähköjärjestelmiä

– Paneelien taloudellinen kannattavuus on ollut todella hyvä jo ennen kuin sähkön hinta pomppasi. Olemme käyttäneet niitä jo useamman vuoden ajan esimerkiksi sairaaloiden, koulujen ja kulttuurirakennusten katoilla. Finlandia-talonkin katolla on aurinkopaneelit, kaupungin ilmastoyksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen sanoo.

Helsinki toteuttaa jo EU-komission aurinkopaneeliehdotusta

EU-komissio julkisti toukokuussa valtavan toimenpidepaketin (siirryt toiseen palveluun) , jonka avulla on tarkoitus luopua venäläisestä energiasta lähivuosina.

Koskisen mukaan aurinkopaneelit ovat maksaneet investointikulut takaisin kaikissa kaupungin kohteissa. Aurinkoenergian käyttö on järkevää myös Suomessa, vaikka pohjoisessa siitä ei saada yhtä suurta hyötyä kuin eteläisen EU:n maissa.

– Tämä ei ole meille ongelma, sillä teemme tätä jo. Mielestäni EU:n ehdotus on hyvä ja se olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, Koskinen toteaa.

Lyhtypylväissä on aurinkopaneelit Ibizan Palya D´en Bossa -rantabulevardilla. Helsingissä on kuitenkin päädytty led-valoihin aurinkopnaalien sijaan.

Myös nykyisiin rakennuksiin asennetaan paneeleja

Kaupungin päästövähennysohjelmassa sähkö on listattu yhdeksi merkittävimmistä päästölähteistä liikenteen ja lämmityksen jälkeen. Helsingin suorista päästöistä 13 prosenttia aiheutuu sähkönkulutuksesta. Aurinkopaneelien asennus on yksi keino vähentää näitä päästöjä.

Helsingissä on asennettu aurinkosähköjärjestelmiä useisiin kymmeniin kohteisiin, ja niitä tulee lisää.

– Korvaus sähköverkkoon myymisestä on ollut niin pieni, että se on syönyt paneelin järkevyyden. Kuitenkin nyt sähkön hinta on huipussa, ja myynti olisi kannattavaa. Tilanne kuitenkin tulee taas ensi kesänä todennäköisesti muuttumaan.