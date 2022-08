Kuinka kovaksi hintojen nousu voi vielä yltyä? Inflaation piti hidastua tuntuvasti ensi vuonna, mutta ennustepäällikön mukaan näkymä on muuttunut

Venäjän hyökkäyssota on kiihdyttänyt inflaation eli yleisen hintojen nousun ennätyslukemiin eri puolilla Eurooppaa. Kesäkuussa yleinen hintataso nousi Suomessa 7,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vastaavanlaisia inflaatiolukuja on nähty viimeksi 1980-luvulla.

– Iso kysymys on nyt energiahintojen kehitys ja niiden välittyminen muihin hintoihin. Markkinoiden odotuksena on, että energian hinnat alenevat muutaman kuukauden kuluttua, minkä pitäisi tuoda helpotusta inflaatioon. Mutta ei tässä varmaankaan kukaan kovin nopeaa inflaation hidastumista odota.

Obstbaumin mukaan hintojen nousun kovin piikki on todennäköisesti käsillä juuri nyt tai sitten se on edessä lähikuukausien aikana.

Ensi vuoden inflaationäkymä on muuttunut

Yksi inflaatiota hidastava tekijä on teknisluonteinen. Inflaatiota mitatessa hintoja vertaillaan aina edellisen vuoden lukemiin, ja ensi vuonna tuo vertailutaso on poikkeuksellisen korkealla.

– Energiakriisin kärjistyminen on muuttanut näkymiä ja markkinoiden odotus esimerkiksi sähkön ja maakaasun hinnoista ensi talvena on muuttunut selvästi, mikä tarkoittaa nousupainetta myös ensi vuoden inflaatioennusteisiin. On mahdollista, että inflaatio on vielä ensi vuonnakin varsin nopeaa.