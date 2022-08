Viljankuljetusten onnistuminen Ukrainasta on elintärkeää – lue tästä, miksi

Ukraina on ollut tunnettu viljan sekä raudan ja teräksen viejämaana, maatalousviennin dataa kokoava Export Genius (siirryt toiseen palveluun) kertoo. Sodassa terästehtaita on pommitettu raunioiksi ja viljan viljely ja sadonkorjuu on ollut paikoin mahdotonta.