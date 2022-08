Koronapelko kaikkosi suomalaisten lomasuunnitelmista – nyt uskalletaan varata talven etelänmatkoja pitkälle ensi kevääseen

Suomalaisten matkailuinto on palautumassa koronaa edeltävälle tasolle. Suomalaiset varaavat jo täyttä häkää lomamatkoja ensi talvelle ja pidemmällekin.

Kevättalvella 2020 Suomeen rantautunut koronapandemia käytännössä liki nollasi suomalaisten etelänmatkailun kahdeksi, jopa kolmeksi talveksi. Tänä vuonna ollaan palailtu kohti normaalia, mutta moni on suosinut äkkilähtöjä.

Kuukausien päähän ei ole uskallettu varata matkoja uusien matkustusrajoitusten pelossa. Nyt tilanne on muuttumassa.

– Korona-aikana varattiin aika lyhyellä jänteellä ja edelleenkin äkkilähtöjä menee. Mutta nyt trendi on selkeästi taittumassa, uskalletaan varata pidemmällekin: ensi talven matkoja, kaukomatkoja, ensi kevättä ja kesääkin , kuvaa muutosta viestintäpäällikkö Laura Aaltonen matkatoimisto TUI Finlandilta.

Matkatoimistot myyvätkin jo täyttä häkää ensi talven etelänlomia, varsinkin kun maskipakot on poistettu lentokoneista ja perilläkin rajoituksia on vähennetty. Myyntitavoitteet ovatkin kovat.

– Meillä on korkeat odotukset. Uskotaan, että talvella palataan samoihin volyymeihin, jotka olivat ennen koronaa. Matkatarjontaa on ensi talvelle selkeästi enemmän kuin viime talvena. Uskomme siihen, että suomalaisilta löytyy matkailuintoa, sanoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen .

Maailmantilanne luo epävarmuutta

Suomen matkailualan liitto SMAL arvoi, että tänä vuonna jäädään vielä selvästi koronaa edeltävän ajan matkailumääristä, kuten oheisesta taulukosta näkee. Alkuvuotta sävyttivät vielä lukuisat matkustusrajoitukset ympäri maailmaa ja niitä on vasta viime kuukausina höllätty tai poistettu laajasti.

Kanariansaaret vetää

Suomalaisten talvimatkailusuosikit ovat säilyneet entisellään. Kanariansaaret on selkeä ykkönen.

– Thaimaa on vuosia ollut suosikki, mutta se ei ole ainakaan meillä ensi talvena niin isona kuin aikaisemmin. Ihan niin suurta kysyntää sinne ei ole ainakaan tällä hetkellä. Meillä se suuntautuu enemmän Kap Verdelle tai Kanariansaarille, Virtanen kertoo.

Ylilentokielto venyttää lentoaikaa

TUIn uusia kohteita ovat muun muassa Dominikaaninen tasavalta ja Jamaika. Omatoimimatkaajilla taas on omat suosikkinsa.

– Reittilentopuolella omatoimimatkaajien suosikkeja on yhä Malediivit kuten aikaisemminkin, mutta varauksia on tullut paljon myös Mauritiukselle. Se näyttää olevan talven uusi mielenkiinnon kohde, Tjäreborgin Virtanen arvioi.

Hinta elää kysynnän mukaan

– Meillä hinnoittelu menee kysynnän mukaan eli automaattisesti. Jos kysyntää on paljon, silloin kallistuu ja jos kysyntää on vähän ja paljon paikkoja, on edullisempaa, Aaltonen kuvaa.