Tyyni sää saattoi pelastaa Porvoon vanhan kaupungin aluepalolta – Palomestari: "Dominoefektiltä vältyttiin, mutta riski oli iso"

– Ilta-aikaan oli saatava ihmiset turvaan. Erittäin haastava ympäristö pelastuslaitokselle toimia, kun on vanhaa rakennuskantaa ja kapeat kujat operoida raskaalle kalustolle.

Tulipalon jälkivalvonta ja raivaustyöt jatkuivat Porvoon Vanhassa kaupungissa torstaina vielä iltapäivällä, mutta palo on sammutettu.

Itä-Uudenmaan poliisi jatkaa keskiviikkona myöhään illalla alkaneen tulipalon syyn selvittämistä. Palonsyyn tutkinta on kesken, eikä poliisi tästä syystä tiedota asiasta tällä hetkellä enempää.

Vanhan kaupungin paloon erilliset suunnitelmat

Puurakenteinen vanha kaupunki on vaatinut pelastuslaitokselta erityistä varautumista jo etukäteen.

– Meillä on tiettyjä toimintamalleja, joita vanhaa kaupunkia varten on suunniteltu. Siihen sisältyy tuloreittejä ja vedensaantimahdollisuuksia sekä palopostiverkostosta että vieressä virtaavasta joesta. Myös Porvoon kirkkoon on tehty erityiset suunnitelmat ja asennettu palotekniset laitteet, Eskelinen kertoo.