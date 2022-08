Pääministeripuolue SDP nosti huippuvirkoihin kolme demaria – emeritusprofessori: Haiskahtavat poliittisilta virkanimityksiltä

Poliittisille virkanimityksille on rummutettu loppua vuosikausia. Siitä huolimatta vallassa olevat puolueet nostavat jatkuvasti omia luottohenkilöitään merkittäviin tehtäviin.

Pääministeripuolue SDP on saanut kolme demaria kesän aikana tärkeille paikoille.

Valtioneuvoston EU-asioiden osastopäälliköksi nousi kesäkuussa Jari Luoto . Luoto on toiminut pääministeri Paavo Lipposen (sd.), Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) poliittisesti nimitettynä avustajana.

Kaikki kolme ovat kokeneita ja päteviä tehtäviinsä. Esimerkiksi Luodolla on vahva ulkoministeriötausta.

Hallituspuolueet huolehtivat omistaan

Myös muut hallituspuolueet ovat huolehtineet omistaan. Kaksi Marinin hallituksen entistä poliittista valtiosihteeriä on saanut hyvät pestit. Kimmo Tiilikainen (kesk.) valittiin viime vuonna Geologian tutkimuskeskuksen johtajaksi. Tiilikainen putosi eduskunnasta 2019.

Tällaisia nimityksiä on tehty Suomessa maailman sivu, sanoo valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta

Katteettomia lupauksia

Poliittisia virkanimityksia on pidetty pahimmillaan suhmurointina, joka karsii parhaat hakijat. Puheita lopettamisesta on riittänyt. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lupasi luopua poliittisista virkanimityksistä.

Elinikäisten pestien määrä on kuitenkin vähentynyt. Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen aikana kansliapäällikön viroista tehtiin määräaikaisia. Ajatus oli kaunis, mutta lopputuloksena on, että nimityksistä on tullut puolueille entistä tärkeämpiä.