Venäjällä tankkaavia haukutaan jopa maanpettureiksi – Sirpa Laurimo aikoo silti tankata viikoittain: ”Kuukaudessa säästöä tulee 240 euroa”

Tätä kysymystä on pohdittu siitä alkaen, kun Venäjä avasi kesällä rajan suomalaisille kävijöille. Asiasta on keskusteltu myös rajanylittäjien sosiaalisen median suljetussa ryhmässä.

Rajanylittäjien sosiaalisen median ryhmässä on mukana myös rääkkyläläinen Sirpa Laurimo , joka on juuri saanut uuden Venäjän viisumin.

Laurimo on aiemmin käynyt tankkaamassa perheen kolmella autolla Venäjällä viikoittain, parhaimmillaan jopa kahdesti päivässä.

Bensiini on Venäjällä yli puolet edullisempaa kuin Suomessa.

Liikkeellä myös kaksoiskansalaiset

On arkipäivä, ja Niiralan raja-asemalla on hiljaista. Rajapuomille ajaa harvakseltaan autoilijoita, joista monet ovat Suomessa asuvia kaksoiskansalaisia.

Yksi rajan takana säännöllisesti tankkaavista on kiteeläinen Juri Kadykov .

Passintarkastukseen astelee myös Andrei Harginen , joka on menossa Venäjälle tapaamaan sukulaisia. Se ei ole kuitenkaan käynnin ainoa syy.

Moraalista pohdintaa

Venäjän sota Ukrainassa on saanut monet tankkaajat pohtimaan asian moraalista puolta.

Sitä on miettinyt myös kiteeläinen Vladimir Kulikov , joka on menossa rajan taakse hakemaan halpaa bensiiniä. Kulikov myöntää, että hän tuntee tankatessaan rahoittavansa samalla Putinin sotaa.

– Kyllä, tunnen. Mutta eläke on pieni, vaimo on työtön, ja on kaksi lasta. Miten elää, hän kysyy.