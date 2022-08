Suomi käyttää nyt kaikkeen enemmän rahaa kuin koskaan ja velkaantuu – selvitimme, onko meistä tullut Roope Ankkoja vai pitäisikö olla huolissaan

Elokuun alussa julkaistiin ensi vuoden budjettiesitys, jota eduskunnan on tarkoitus puida vielä syksyllä.

Ensi vuodelle on varattu lähes 80 miljardin budjetti. Tänä vuonna budjetti oli tuntuvasti pienempi, lähes 65 miljardia euroa.

Kertooko historiallisen suuri budjetti ja tulojen kasvu vaurastumisesta?

Suuret menot koostuvat varsinkin suomalaisten ikärakenteesta: vanhenevia ikäluokkia on paljon ja työssä käyviä heihin verrattuna vähemmän. Myös koronapandemian tuomat kulut näkyvät suuressa budjetissa, arvioi Heidi Schauman. On hyvin tyypillistä, että kriisiaikana rahaa kuluu talouden elvytykseen – samoin oli esimerkiksi 2000-luvun finanssikriisin aikana.

Kuinka paljon velkaa voidaan vielä ottaa?

Suomen valtiolla on velkaa 135,7 miljardia euroa. Jokaista suomalaista kohti velkaa on reilut 24 000 euroa.

Kun velkaa otetaan paljon, sen hinta kallistuu ja on myös mahdollista, ettei sitä enää saa lisää: näin on käynyt esimerkiksi Kreikalle 2010-luvun alussa.

EU:ssa sovittiin vuosia sitten, että julkista velkaa voisi olla 60 prosenttia maan bruttokansantuotteesta – mutta senkin yli on mennyt moni maa, Suomi mukaan lukien. Eniten velkaa on jo mainitulla Kreikalla, jolla velkaa on lähes 200 prosenttia verrattuna BKT:hen.