Viron luonto eroaa Suomesta enemmän kuin arvaisi, sanoo opas – näitä viittä asiaa et ehkä tiennyt naapurimaastamme

Moni suomalainen saattaa ajatella, että Viro on paitsi Suomen sukuinen myös Suomen kaltainen.

Mutta ei – esimerkiksi luonto eroaa varsin paljon meikäläisestä. Näin sanoo luontoharrastaja ja -opas Mikko Virta , joka on kirjoittanut aiheesta kirjankin, Luontoretkelle Viroon.

Suomea eteläisempi sijainti näkyy muun muassa lintulajien kirjossa, ja neuvostoaika on jättänyt osan maa-alueesta koskemattomaksi eli luonnontilaan. Lisäksi virolaisten luontosuhteessa näkyy juurevuus: soille lähdetään hiljentymään, ja kansanlääkinnästä voidaan hakea apua sairauksiin.

Tähän juttuun on koottu Virosta ja virolaisten luontosuhteesta viisi asiaa, jotka saattavat yllättää suomalaisen. Lähteenä on käytetty Virran haastattelua sekä hänen kirjaansa.

1. Suot

Virossa on säilynyt suuri määrä ojittamattomia suoalueita. Suomalaisturistille kätevä kohde voisi olla esimerkiksi Lahemaan kansallispuisto noin tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta itään.

Vuonna 1971 perustettu kansallispuisto on Viron ensimmäinen – ja se oli aikoinaan myös koko Neuvostoliiton ensimmäinen kansallispuisto.

2. Sudet

Susi on Viron kansalliseläin. Suhtautuminen susiin on maassa hyvin erilaista kuin Suomessa, Virossa sudesta ei ole tullut samanlaista vastakkainasettelujen kohdetta.

Sudella on peräti yli 500 erilaista peitenimeä viroksi, samaan tapaan kuin meillä karhu on puheissa välillä myös mesikämmen, metsän omena tai otso. Susissa arvostettu ominaisuus on, että ne ovat uskollisia omalle laumalleen.