Moni varjelee marjapaikkaansa kuin valtionsalaisuutta, vaikka poliisikin toivoo toisin – "Syy on kateus", sanoo ahkera marjastaja Raili Lämsä

Marjastamisen hyödyt kasvavat, kun mukana on kaveri

Kiivaimpaan marja-aikaan Oulun poliisilaitoksen alueella etsintöjä on yhdestä jopa kolmeen päivässä. Eniten niitä joudutaan tekemään hilla-aikaan, mutta myös mustikkametsään eksyneitä on jo haettu.

– Tämä on tavanomainen kesä valitettavasti. Tänä kesänä kadonneet on kuitenkin löydetty aika nopeasti, puhelimella tai muuten on tullut tieto, että on tallessa, kertoo ylikomisario Jyrki Kivirinta.