Kolttasaamelaisten kyläkokous haluaa jatkaa totuus- ja sovintokomission työtä: "Saamelaiskäräjät ei voi yksin pysäyttää komissiota"

– Meitä on kolme toimijaa totuus- ja sovintokomission takana, eikä saamelaiskäräjät voi yksin päättää komission työn keskeyttämisestä. Me kolttien kyläkokouksessa haluamme pitää komission toiminnassa ja toivomme, että saamelaiskäräjiltä tulee tukea meidän päätökseemme, kertoo kolttasaamelaisten luottamusmies Veikko Feodoroff .

Kolttasaamelaisten oma kuulemistilaisuus olisi yhä mahdollista

Kolttaneuvosto haluaa jatkaa totuus- ja sovintokomission työtä oman kansansa parissa kuulemistilaisuuksilla. Kolttasaamelaisten kyläkokouksen valitsema komissaari Irja Jefremoff toimii yhä työssään ja on myös kolttasaamelaisten omien kuulemistilaisuuksien kannalla.

Feodoroffin mukaan kyläkokouksella on saamelaiskäräjien päätöksen jälkeen mietinnän paikka, miten komissiotyössä tullaan etenemään.

Valtioneuvostolla myös halu jatkaa komission työtä

Pääministerin valtiosihteerin Henrik Haapajärven mukaan Suomen valtio on edelleen sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä.

– Komission työn käynnistymisessä on ilmennyt ongelmia, mikä on ymmärrettävää, koska kyseessä on ainutlaatuinen ja ensimmäistä kertaa toteutettava prosessi Suomen historiassa. Saamelaiskäräjien päätöksen jälkeen tilannetta pohditaan yhteistyössä komissiota valmistelleiden osapuolten kanssa, kertoo Haapajärvi.