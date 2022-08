Hirvenmetsästys kuohuttaa yhä Lapissa – Savukoski haluaisi rajoittaa ulkopaikkakuntalaisten pääsyä hirvimaille

Savukosken kunta on tehnyt esityksen maa- ja metsätalousministeriölle ja Suomen Riistakeskukselle, että syyskuinen hirvenpyynti olisi sallittu vain paikallisille tai että se vaihtoehtoisesti kiellettäisiin syyskuussa kokonaan.

Lapissa ensimmäinen hirvenpyyntijakso on 1.–20. syyskuuta. Toinen jakso on 1.10.2022–15.1.2023.

Savukosken kunnanhallituksen mukaan syyskuussa alkava, kaikille mahdollinen hirvenmetsästys on koettu kunnassa epäonnistuneeksi.

– Meillä on huoli on riistasta ja luonnosta. Poroista ja muistakin eläimistä, mikä painaa meidän mieltä. Olen käynyt keskusteluja muidenkin kuntien kanssa. Siellä on samanlaisia ongelmia, Savukosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Savukoski (kesk.) sanoo.