Kuivuus sekoittaa koko Euroopan taloutta – myös osa Suomesta on varoitustilassa: Katso, miltä näyttää Lohjan kuivalla pellolla

Eurooppa on ollut taas tänä kesänä kuin ilmastonmuutoksen uhkien koelaboratorio.

Monin paikoin jopa kuukausitolkulla vellonut helle on paitsi piinannut ihmisiä tehnyt myös pahaa tuhoa metsissä, pelloilla ja vesistöissä.

Asuntolaivat ovat maanneet tänä kesänä kuivissa joissa Hollannissa. Maan hallitus on julistanut virallisestikin vesipulan. Kaksi kolmasosaa hollantilaisista asuu merenpinnan alapuolella, ja kuivuudesta voi tulla nopeasti ongelma maassa. Kuva Ooijbolderista.

Edessä voi olla sähkökriisi

Kun vesivoimaa saadaan vähemmän, vaikutukset tuntuvat koko Euroopan markkinoilla. Esimerkiksi Italian ja Norjan voimaloiden vesivarannot ovat poikkeuksellisen matalat. Sähkönsiirtoyhteyksiä Pohjoismaista Keski-Eurooppaan on lisätty, ja siksi Eurooppa on tätä nykyä sähköstä keskinäisriippuvainen.

Ranskassa taas suurin osa ydinvoimasta on jouduttu ajamaan alas muun muassa siksi, että jäähdytysvettä ei ole tarpeeksi. Rhône- ja Garonnejokien vesi on liian lämmintä jäähdyttämään tehokkaasti ydinreaktoreita. Sveitsissä Beznaun ydinvoimalan tuotanto on puolitettu, koska Reinin vesi ei ole tarpeeksi viileää.