Herätys: Mökkikaupassa hiipumisen merkkejä | Vain maissia on lähtenyt Ukrainasta | Tankkausmatkoista kehkeytyi moraalikeskustelu

Washington Post: FBI etsi Trumpin kartanosta ydinaseisiin liittyviä asiakirjoja

Liittovaltion poliisi FBI etsi entisen presidentin Donald Trumpin Mar-a-Lago -kartanosta ydinaseisiin liittyviä asiakirjoja, kertoo The Washington Post. Lehden mukaan on epäselvää, löysikö FBI kyseisiä asiakirjoja. Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland on pyytänyt tuomaria julkistamaan oikeuden myöntämän etsintäluvan sisällön.