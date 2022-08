Metallilegendoja Cannibal Corpsesta Napalm Deathiin: katso kuvat ensimmäistä kertaa järjestetyltä Oulun North of Hell -festivaalilta

– Oulun metallifestareilla, kuten täällä, Rock in the Cityssa ja Metal Capitalissa on ollut todella hyvä kattaus. North of Hell on hieno päätös Oulun alueen festarikesälle ja raskaamman musiikin ystäville. Oulun metalliskene on ollut aina hyvin aktiivinen ja tällä tavalla se vain vahvistuu, Juhani Muhonen sanoo.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle