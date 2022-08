SVT: Ruotsin hallitus päätti luovuttaa Turkille miehen

Ruotsin hallitus on päättänyt luovuttaa Turkille miehen, joka on Turkin luovutettavien henkilöiden listalla, kertoo SVT (siirryt toiseen palveluun) .

Turkki on vaatinut Ruotsia luovuttamaan useita henkilöitä ja uhannut, että se hidastaa Ruotsin Nato-hakemuksen etenemistä, jos Ruotsi ei suostu luovutuksiin.

35-vuotias mies tuomittiin Turkin korkeimmassa oikeudessa vuosina 2013 ja 2016 useista rikoksista, kuten pankki- ja luottokorttien väärinkäytöstä. Hänen yhteenlaskettu tuomionsa on yli 14 vuotta ja hänet vaaditaan luovutettavaksi tuomion perusteella. Mies kiistää syyllisyytensä.

Luovutettava mies ei siis kuulu presidentti Recep Tayyip Erdoğanin luovutuslistalla oleviin "terroristeihin", vaan mies on pyydetty luovutettavaksi petosrikosten vuoksi.

– Tämä on normaali rutiiniasia. Kyseinen henkilö on Turkin kansalainen ja hänet on tuomittu petoksista, Ruotsin sisä- ja oikeusministeri Morgan Johansson kommentoi SVT:lle.