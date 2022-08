Ukrainalaisia auttavat yhdistykset kiistelevät rahoista Tampereella – Ukraina-talon sulkemiseen johtanut riita poiki rikosilmoituksen

Tampereen Ukraina-talo on toistaiseksi suljettu.

Toukokuussa perustettu Ukraina-talo suljettiin yllättäen tällä viikolla. Taustalla on kahden Tampereella toimivan yhdistyksen välinen kiista.

Tampereella on menossa erikoinen kiista ukrainalaisten auttamiseksi perustettujen yhdistysten välillä. Kyseessä on vuodesta 2020 toimineen Tampereen ukrainalaiset Suomessa ja heinäkuussa perustetun Ukraina-talo -yhdistysten välinen kiista. Aiheena on mikäpä muu kuin raha.

Kiista on tähän mennessä kärjistynyt jo syytöksiin varojen väärinkäytöksistä sekä johtanut tutkintapyynnön tekemiseen poliisille. Tampereen ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen hallitus kertoi tekstiviestillä lähettämässään tiedotteessa, että Ukraina-talon varojen käytössä on tapahtunut moninaisia epäkohtia, joita nyt selvitetään. Yhdistyksen pankkitili on myös jäädetty.

Talon sulkemisesta kerrotaan talon ovella. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Ukraina-talo ry on puolestaan tehnyt poliisille tutkintapyynnön Tampereen ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen toiminnasta. Koska Ukraina-talon toimintaan kohdistettuja varoja ei oe päästy käyttämään, sille on koitunut vahinkoa ja mainehaittaa. Ukraina-talo on jouduttu sulkemaan toistaiseksi.

Epäselvyys alkoi uuden yhdistyksen perustamisen jälkeen

Ukraina-talo ry haluttiin perustaa, koska talon toiminta oli kasvanut niin suureksi, että se tarvitsi oman taustayhdistyksen toiminnan turvaamiseksi sekä kehittämiseksi pitkäjänteisesti. Asiasta päätettiin yhteisymmärryksessä Tampereen ukrainalaiset Suomessa ry:n hallituksen kokouksessa 14. heinäkuuta. Samalla seitsemän viikkoa hallituksessa olleet kaksi Ukraina-talon aktiivia erosivat hallituksen jäsenyydestä ja heille myönnettiin heidän omasta mielestään vastuuvapaus.

Talossa käy kuukausittain noin tuhat ihmistä eri toimintojen merkeissä Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kahden yhdistyksen välille tehtiin sopimus, jossa Ukraina-taloon liittyvät velvoitteet, kulut ja talolle osoitetut lahjoitusvarat siirtyisivät uudelle yhdistykselle. Velvoitteet ja kulut siirtyivät sovitusti, mutta rahat jäivät entisen yhdistyksen hallintaan.

– Ilmoitimme hyvissä ajoin etukäteen, että jos talolle kuuluvia lahjoitusvaroja ei siirretä, toiminta loppuu, kertoo Ukraina-talon hallituksen puheenjohtaja Marina Govorukha.

Ukraina-talon hallituksen puheenjohtaja Marina Govorukha. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Tampereen ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen mukaan sopimus, jonka hallituksesta eroavat toivat kokoukseen allekirjoitettavaksi, ei sido yhdistystä juridisesti mitenkään. Yhdistyksestä kerrotaan, että sen toimijoille on selvinnyt, että eronneet hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet uuden yhdistyksenä patentti- ja rekisterihallitukselle jo 12. heinäkuuta eli ennen eroilmoitustaan.

– Haluamme painottaa, että yhdistyksemme ei näe näiden asioiden julkisessa riepottelussa mitään lisäarvoa. Kuitenkin tiettyjä faktoja on hyvä tarkentaa, koska julkisuuteen on tuotu niin irvokkaasti muunneltua totuutta. Olemme myös pöyristyneitä siitä, että pakolaisia käytetään eräiden toimijoiden manipulaatiokampanjan pelinappuloina, todetaan yhdistyksen hallituksesta.

Yle on nähnyt kuvan 14. heinäkuuta tehdystä sopimuksesta ja siinä on kaikkien osapuolien allekirjoitukset.

Suomeen sotaa paenneiden lasten toivelinnut ovat nähtävillä Tampereen Ukraina-talolla.

Mitä väitetyt varojen väärinkäytökset ovat?

Ukraina-talon hallitus ei tiedä, mitä väitetyt varojen väärinkäytökset ovat. Myöskään keväällä käyttöön otetulla tilitoimistolla ei ole käsitystä asiasta. Tiedossa ei myöskään ole, että yhdistykseen olisi tilattu erityistilintarkastus. Tiedossa on ainoastaan facebookissa oleva ilmoitus (siirryt toiseen palveluun)rahojen käyttöön liittyvien epäselvyyksien selvittämisestä. Yhdistys ei maksa palkkoja tai palkkioita vaan tähän asti kaikki työ on tehty vapaaehtoisvoimin ja kaikki kulu on toiminnan liikkuvaa kulua.

Toisen osapuolen eli Tampereen ukrainalaisten yhdistyksen mukaan huolta Ukraina-talon toimijoiden varojen käytöstä on esiintynyt jo keväästä alkaen sekä sen suhteen, mihin varoja käytetään että myös, miten varoja käytetään.

– Asiaan on yhdistyksessä yritetty puuttua useaan otteeseen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Heinäkuussa käyttämämme taloushallinto-ohjelman tilannekuva vakuutti meidät siitä, että asioihin on puututtava välittömästi, kerrotaan yhdistyksen hallituksesta.

– Pankkimme kanssa keskusteltuamme ensimmäinen ratkaisu oli tilimme jäädyttäminen, joka on tapahtunut 22. heinäkuuta. Yhdistyksemme on aloittanut myös prosessin erityistilintarkastuksen käynnistämiseksi. Tämä tarvitaan ensinnäkin varojen käytön epäselvyyksien selvittämiseksi, mutta myös pankkitilimme avaamiseksi. Lisäksi olemme olleet yhteydessä poliisiin ja juristiin.

Yhdistyksen hallituksesta todetaan, että tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että Ukraina-talon toimijat käyttivät tilin jäädyttämiseen asti yhdistyksen tiliä ja maksupäätettä, vaikka he olivat eronneet yhdistyksestä.

Yhteydenpito yhdistysten välillä on katkennut. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ukraina-talon hallituksesta puolestaan todetaan, että ilman konkreettisia perusteluita tai ilman ulkopuolisen tahon tekemää selvitystä asiassa, tilannetta ei voi hyväksyä.

– Sen takia olemme tehneet asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Ukraina-talon hallituksen mukaan toinen osapuoli ei vastaa puheluihin ja viimeinen sähköposti aiheesta oli tullut 3. elokuuta.

Tampereen ukrainalaiset Suomessa ry:n hallituksen jäsenet eivät halunneet antaa Ylelle haastattelua aiheesta. He kommentoivat asiaa tekstiviestillä.

Mainehaittaa on jo tullut

Ukraina-talon päivittäiseen toimintaan on kuukausittain osallistunut jopa tuhat ihmistä. Yhdistyksestä arvioidaan, että mainehaittaa talon toimintaan ja avustustyöhön on jo tullut.

– Varmasti tällä on vaikutusta, sen takia reagoitiin vahvasti ja tehtiin myös tutkintapyyntö poliisille, kertoo hallituksen puheenjohtaja Marina Govorukha.

Tampereen ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksestä puolestaan todetaan, että kaikki mahdolliset epäkohdat selvitetään. He ovat myös valmiita palauttamaan yhdistyksen saamat kolme merkittävää rahalahjoitusta takaisin lahjoittajille.

– Olemme todella pahoillamme tilanteesta ja toivomme, että tärkeä avustustyömme sekä täällä Suomessa että Ukrainassa voi jatkua. Tärkein prioriteettimme on varmistaa, että lahjoitetut varat ja tarvikkeet menevät Suomen lakeja noudattaen mahdollisimman tehokkaasti siihen tarkoitukseen ja kohteeseen, johon ne on osoitettu.

Ukraina-talon aktiivit luottavat, että lahjoittajat ja kumppanit eivät hylkää uutta yhdistystä. Heidän mukaansa myös ukrainalaisilta tulee huomattavaa tukea.

– Maine tullaan palauttamaan. Olen sanonut ukrainalaisille, että me olemme oikeusvaltiossa, kerrotaan yhdistyksen hallituksesta.

Yhdistyksestä todetaan, että toiminnan pitää olla läpinäkyvää ja arvoa tuottavaa kaikille osapuolille. Lakisääteiset sekä yhdistystoimintaan liittyvät perusasiat pitää olla kunnossa.

Millaisia mietteitä juttu herättää? Voit kommentoida aihetta lauantaihin kello 23 asti.