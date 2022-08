Abban piti ratkaista yksi kysymys ennen paluuta – sitten Helsingin juhlaviikoilla vieraileva huippukoreografi Wayne McGregor sai puhelun

Englantilainen Wayne McGregor, 52, on täynnä energiaa. Hän on yksi tämän hetken kysytyimmistä tanssin tekijöistä, ja hänen ansioluettelona on pakahduttava. McGregor on työskennellyt maailman tärkeimmille balettiryhmille ja tanssin taloille. Hän on tehnyt koreografian Harry Potter-elokuvaan sekä Radioheadin ja The Chemical Brothersin musiikkivideoihin.