Ranskassa maastopaloja yritetään sammuttaa yli tuhannen pelastajan voimin

Suuri sammuttajan joukko on yrittänyt saada hallintaan maan lounaisosassa Bordeaux'n eteläpuolella sijaitsevia paloja. Alueella on jo 1 100 sammuttajaa ja heille odotetaan vahvistuksia.

Palo on jatkanut sittemmin kytemistä rutikuivissa mäntymetsissä ja turvemaassa.

Tiistain jälkeen palo on polttanut 6 800 hehtaaria maata ja 17 kotia on tuhoutunut tai vaurioitunut. 10 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja lähtemään evakkomatkalle.