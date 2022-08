Helsingin telakka saattaa saada luvan rakentaa jäänmurtaja venäläisyhtiölle pakotteista huolimatta – ulkoministeriö päättää

Helsingin telakka on hakenut vientilupaa venäläiselle kaivosyhtiölle Norilsk Nickelille rakennettavalle uudelle jäänmurtajalle. Jäänmurtajan rakentamisen olisi määrä alkaa Hietalahden telakalla ensi vuonna.

Nykyisellään Helsingin telakan eli Helsinki Shipyardin omistaa kyproslainen Algador Holdings -yhtiö, jonka pääomistaja puolestaan on Venäjän presidentin Vladimir Putinin luottomieheksi väitetty Vladimir Kasyanenko , jolla on Belgian passi.

Ministeriöllä on asiassa harkintavalta

Ulkoministeriön vientivalvonnan yksikönpäällikkö Johanna Salovaara-Dean toteaa, että tällä hetkellä jäänmurtajien vienti Venäjälle on EU-pakotteiden vuoksi pääsääntöisesti kiellettyä.

Säännösten mukaan tästä voidaan kuitenkin poiketa tilanteissa, jossa kauppasopimus on tehty ennen 26.2.2022 ja yritys on hakenut vientilupaa ennen kuluvan vuoden toukokuuta. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sopimuksia, jotka on solmittu ennen pakotteiden voimaantuloa.