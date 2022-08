Artemis-sopimus on merkkipaalu avaruuden lainsäädännössä, mutta se voi vielä johtaa avaruusvaltioiden eripuraan Kuun kamaralla

Artemis-sopimuksen on allekirjoittanut tänä vuonna Ranskan lisäksi kuusi valtiota. Uusin sopimukseen sitoutunut maa on Saudi-Arabia, joka allekirjoitti sopimuksen heinäkuussa.

Se on osa Nasan Artemis -projektia (siirryt toiseen palveluun) , jonka tarkoitus on lähettää ihmisiä uudestaan Kuuhun vuoteen 2024 mennessä, ja perustaa sinne tukikohta vuoteen 2030 mennessä. Artemis-hankkeen ensimmäinen miehittämätön koelento (siirryt toiseen palveluun) on määrä tehdä elokuun lopussa.

SpaceX -yhtiön perustaja Elon Musk on tullut tunnetuksi haaveestaan perustaa Marsiin siirtokuntia. Itse asiassa hän perusti yhtiönsä sitä varten ja on kehittämässä parhaillaan jättiläisrakettia, jolla massamatkat Marsiin tulisivat mahdolliseksi. Suomalainen Mars-tutkija Jarmo Korteniemi kuitenkin toppuuttelee ja perustelee, miksi Marsiin kannattaa toistaiseksi mennä vain käymään. Pitkällä tähtäimellä ihmiskunnan siirtyminen asumaan myös avaruuteen on kuitenkin varmaa. Niin sanoo myös Esko Valtaoja, joka löi ohjelmaa toimittavan Jari Mäkisen kanssa vetoa viitisen vuotta sitten siitä, milloin ihminen laskeutuu ensimmäisen kerran Marsiin.

Sopimus on laadittu perinteistä poikkeavalla tavalla

– Artemis-sopimus on laadittu perinteistä poikkeavalla tavalla. Avaruuden lainsäädäntö on aina laadittu YK:n Ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvovassa komiteassa, mutta Artemis-sopimus on laadittu sen ulkopuolella. Se viittaa YK:n valvontakomiteaan, eikä ilmiselvästi ole yritys ohittaa komiteaa. Siitä huolimatta Artemis-sopimus on tehnyt juuri niin, Newman sanoo.