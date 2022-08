Anttoset ostivat vanhan bussin 6 000 eurolla ja rakentavat siitä pyörillä liikkuvaa omakotitaloa – kattoterassi on jo valmis, saunakin tulossa

Ensivilkaisulla Joroisissa Anttosen perheen kotipihassa seisova linja-auto näyttää tuiki tavalliselta menopeliltä. Ajoneuvon sisällä on käynnissä kuitenkin iso projekti, jonka tavoitteena on nelihenkiselle perheelle liikkuva kakkoskoti ympärivuotiseen käyttöön.

– Tämä on ollut minulla haaveena varmaan vuosikymmeniä, Turkka Anttonen pohtii.

Itse pakettiautosta tai bussista tuunattuja matkailuautoja on näkynyt entistä enemmän liikenteessä. Trafin tilastojen mukaan korona-aikana matkailuautojen ensirekisteröinnit kasvoivat. Tuoreimman tilaston mukaan tänä vuonna määrä jäänee paria edellistä vuotta pienemmäksi.

Muutaman vuoden vanhat matkailuautot kiinnostavat

Anttoset ostivat linja-auton vuoden 2020 heinäkuussa Juuasta kuudella tuhannella eurolla. Se oli aiemmin palvellut turistibussina ja kilometrejä sille on kertynyt reilut 800 000.

Ensitöiksi bussista irrotettiin penkit, jotta sen pystyi rekisteröimään matkailuautoksi. Sitten alkoivat varsinaiset muutostyöt. Turkka Anttonen on ollut bussin pääsuunnittelija, mutta rakentamisessa on ollut tiiviisti mukana myös vaimo Sanna-Kaisa sekä heidän pojat William ja Daniel .

Liikkuvaan kotiin tulee kaikki arjen mukavuudet

– Me lähdimme siitä liikkeelle, että tähän tulee kaikki mitä huippumodernissa omakotitalossakin on, Turkka Anttonen kertoo.

Turkka Anttonen on suunnitellut tarkkaan, mitä kaikkea Carolineksi nimettyyn matkailubussiin tulee.

Budjetilla rakentaminen vaatii luovuutta

Jotta matkustaminen olisi mahdollista ja mukavaa ympäri vuoden, on ilmastointi, lämmitys ja jäähdytys mietitty tarkkaan. Anttosten bussissa on muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys, joka kesähelteillä myös viilentää.

Bussiin on tähän mennessä Turkka Anttosen mukaan mennyt yhteensä noin 20 000 euroa ja arviolta sen valmistumiseen menee vielä 10 000 euroa lisää. Tavoitteena heillä on ollut rakentaa mahdollisimman pienellä budjetilla, mutta tinkimättä mukavuuksista.

– Se on vaatinut luovuutta. Osia on haettu linja-autojen purkaamoilta ja muokattu valmiita rakenteita, Turkka Anttonen sanoo.

Olohuoneen kattoikkunaa varten Anttoset kävivät linja-autojen purkaamolla rälläköimässä kokonaisen bussin seinän, jotta ikkuna mukailisi katon muotoa. Samalla on myös pidetty kesän aurinkoiset päivät mielessä ja asennettu moottoroidut rullaverhot, jotta paahde ei pääse jatkuvasti sisään.

Matkailuautot kiinnostavat myös sosiaalisessa mediassa

Liikkuvan elämäntavan tai matkailuauton rakentamisprosessin jakaminen sosiaalisessa mediassa on yleistä. Rakenteluvinkkejä jaetaan muun muassa Facebook-ryhmissä, joissa on parhaimmillaan yli 17 000 jäsentä. Instagramissa #vanlifefinland-tagin alla on yli seitsemän tuhatta päivitystä.