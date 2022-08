Tuore kuva paljastaa: pienpetorautaan loukkaantunut karhuemo elää yhä Pohjois-Karjalassa – poliisin mukaan eläin lopetetaan

Viime kesänä itsensä pienpetorautaan loukannut emokarhu on havaittu pitkän tauon jälkeen Pohjois-Karjalan Enossa. Karhu tallentui riistakameraan Sarvingissa, lähellä paikkaa, jossa se nähtiin vuosi sitten neljän pentunsa kanssa.

Ylen saaman kuvan mukaan karhulla on edelleen pienpetorauta käpälässään. Sen sijaan pentuja sillä ei enää mukanaan ole.

– Eläin on yhä loukkaantunut, joten lähtökohtaisesti se lopetetaan osana karhunmetsästystä. Tilanne on nyt erilainen kuin vuosi sitten, koska pienet pennut ovat mitä ilmeisimmin selvinneet maailmalle, Pohjolainen sanoo.

Karhunmetsästyskauden on määrä käynnistyä lauantaina 20. elokuuta. Pohjois-Karjalassa aloitus on epävarmaa, sillä maakuntaan myönnetyistä kaatoluvista on valitettu ja niille haetaan täytäntöönpanokieltoa hallinto-oikeudesta.