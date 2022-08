Zaporižžjan voimalan työntekijät: Venäläiset pitävät meitä vankeina aseilla uhaten

Ydinvoimalassa internet on poistettu käytöstä ja työntekijöille on tarjolla ruokaa yhdessä huoneessa. Loput tiloista on työntekijän mukaan muutettu venäläisten tukikohdaksi. Ydinvoimalan katolla on tähystyspaikkoja. Venäjällä arvioidaan olevan voimalassa noin 500 sotilasta.