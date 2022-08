Viisi yleisön suosikkijuttua viikon varrelta

Venäjän asema energiaviennin mahtimaana heikkenee nopeasti. Jatkossa Venäjä on entistä enemmän Kiinan armoilla, joka kiristää Venäjän myymään energiaa ryöstöhinnoilla. Yalen raportti on tähän mennessä laajin ja systemaattisin selvitys, jota Venäjän taloudesta on tehty maan hyökättyä Ukrainaan.