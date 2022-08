Yllättävä suunnitelma: Helsinki saattaa tarjota työntekijöilleen melkein ilmaisen joukkoliikenteen ainakin vuodeksi

Työsuhdematkalippu vauhdittaisi joukkoliikennettä

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kertoo, että joukkoliikenteen tilanne on tällä hetkellä vaikea. Sinnemäen mukaan on tärkeää houkutella ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Työntekijöitä on vajaat 40 000.