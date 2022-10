Paholaismuseo on liettualaiskaupungin suosituimpia nähtävyyksiä – näin piru on puhutellut kansoja ja kulttuureja ympäri maailmaa

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuottaan viettävän Kaunasin Paholaismuseo esittelee laajan kokoelman paholaisiin liittyvää esineistöä kaikkialta maailmasta. Tuhansia paholaishahmoja käsittävä museo on lajissaan maailman suurin.

Liettualaisen Kaunasin keskustan tienoilla sijaitsee hieman ankean näköinen betonirakennus, joka kätkee sisäänsä melkoisen yllätyksen. Harmaan rakennuksen sisuksista nimittäin löytyy museo ja tuhansittain paholaisia, piruja, demoneita, pahoja henkiä, sielunvihollisia sekä Saatanan inkarnaatioita. Irvokkaita, pelottavia, kauhistuttavia – mutta myös hauskoja, veikeitä ja koomisia.

Heikkohermoiselle tai herkälle henkilölle tämä megalomaaninen vyörytys paholaisen lukuisista olomuodoista voi ehkä olla jo vähän liikaakin. Vai voiko?

– Yleisö kokee museon varsin poikkeukselliseksi paikaksi, joka on must-see, jos vierailee Kaunasissa. Ihmisten reaktiot ovat yleensä olleet positiviisia, museonjohtaja Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė rauhoittelee.

Paholainen kaikkine attribuutteineen eli sarvet, siivet, pujoparta ja liekkejä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kaunasin Paholaismuseon johtaja Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Paholainen täydessä touhussa hiilihankoineen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Paholaismuseo eli Velnių muziejus kuuluu Liettuan toiseksi suurimman kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin jo siksikin, ettei vastaavaa kokoelmaa muualta maailmasta löydy.

Museon perustaja, taiteilija Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966) on hyvä esimerkki ihmisestä, jonka harrastus lähtee lapasesta. Vuonna 1906 hän sai lahjaksi paholaista esittävän patsaan ja päätti tämän jälkeen pyhittää taiteen lisäksi koko elämänsä paholaisteemaisten esineiden keräämiselle.

Suuri osa esineistä on tullut lahjoituksina, ja 1960-luvun alussa niitä oli Žmuidzinavičiusin kokoelmassa 260 kappaletta. Tämä on ollut vasta alkua, sillä tällä hetkellä paholaisia on museossa jo yli 3000.

Paholaista esittäviä naamareita. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Liettualaistaiteilija Gediminas Jurenasin paholaisveistoksia 1980-luvulta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Liettualaisessa kansanperinteessä paholainen kuvataan toisinaan myös eläinten parissa. Tässä sekä pukilla että paholaisella on sorkat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kristinusko muutti paholaisen toisenlaiseksi hahmoksi

Se että paholaismuseo on perustettu nimenomaan Liettuaan, ei ole mikään ihme. Maan muinaisuskoon liittyi vahvasti esi-isien ja luontoelementtien palvonta, ja polttomoottorina toimivat myös kymmenet jumaluudet, kuten auringonjumalatar Saulè ja ukkosenjumala Perkūnas. Viimeksimainitusta on muovautunut meidän ikioma Perkeleemme.

Liettuan muinauskossa on kummitellut myös varsinaista paholaista tarkoittava monitahoinen Velnias-hahmo. Aikoinaan Euroopan suurimpiin valtioihin kuulunut Liettuan suuriruhtinaskunta kääntyi virallisesti kristinuskoon vasta 1300-luvun lopulla, ja kansan parissa uusi usko sai vankempaa jalansijaa vasta parin seuraavan vuosisadan aikana. Velnias on siis ollut liettualaisille arkipäivää melkeinpä meidän aikoihimme saakka.

– Ennen kristinuskoa Velnias oli yksi tunnetuimmista jumalista, jonka tontille kuuluivat käsityöläisten ohella myös hedelmällisyyden vaaliminen. Liettuaa peittivät tiheät metsät, joten oli tärkeää, että ihmisellä oli lähellään ja turvanaan hahmo, joka auttoi selviytymään tällaisessa ympäristössä, Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė kertoo.

Kristinuskon myötä paholainen on muuttunut varsin yksiulotteiseksi ja negatiiviseksi hahmoksi, josta on sittemmin muodostunut populaarikulttuurissa ahkerasti (ryöstö)viljelty pahis. Paholainen tunkeutuu ihmisen sieluun ja pistää tämän tekemään kammottavia tekoja, kuten Conjuring -elokuvasarjassa. Roman Polanskin klassisessa Rosemaryn painajainen -elokuvassa (1968) naapuruston noidat ja paholainen juonivat kammottavuuksia nuoren naisen päänmenoksi. Robert Eggarsin 1600-luvulle sijoittuvassa The Witchissä (2015) paholainen tekee tuhoisaa jälkeä puritaaniperheen parissa.

Paholaista esittävä puuveistos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Paholainen ratsastaa ihmisellä. Toisinaan roolit ovat olleet päinvastaisetkin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Antanas Žmuidzinavičius sai tämän paholaismaisen kahviastiaston lahjaksi 1950-luvulla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Huomionarvoista on, että kristillisessä traditiossa paholainen huijaa ihmistä tekemään syntiä, kun taas Liettuassa roolit ovat olleet päinvastaisia. Paholaismuseossa onkin veistoksia, joissa piru kantaa selässään ihmistä.

– Liettualaisessa kansanperinteessä, mytologiassa ja saduissa paholaiselle on useita erilaisia hahmoja. Monasti paholainen on ollut hieman hassahtanut ja toisinaan typeräkin tapaus, jota ihmisolennon on ollut helppo huijata jopa erilaisiin töihin, Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė sanoo.

Vähemmän yllättäen Velnias-nimeä on viljelty myös metallimusiikissa. Yhdysvalloista löytyy taannoin Euroopan kiertueella ollut Velnias-yhtye, ja vastaavaa nimeä käyttää myös liettualaisessa Romuvos-folkmetalliyhtyeessä vaikuttava muusikko.

Pirut kohtaavat, ja ilmeisesti hyvässä hengessä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ikiaikaisiin liettualaisiin perinteisiin kuuluu Užgavėnės-festivaali, jolloin pukeudutaan noidiksi ja paholaisiksi. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Užgavėnės-festivaalin paholaisnaamio. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kun paholainen ostaa sielusi

Paholaismuseossa piru esiintyy melkeinpä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja hahmoissa. Liettulaisessa kansanperinteessä paholainen ja muut alisen maailman hahmot ovat rakastaneet musiikkia. He ovat kutsuneet ihmismuusikoita esiintymään hääjuhliinsa, mutta osaavat soittaa erilaisia instrumentteja myös itse. Näyttelyssä onkin esillä useita haitaria reteästi soittelevia paholaisia.

Erään uskomuksen mukaan paholainen pystyi johdattamaan ihmisen myös viulunsoiton saloihin, jos tämä vain odottelisi kärsivällisesti tienristeyksessä keskiyöllä pimeydestä ilmestyvää hahmoa.

Liettualainen paholainen esitetään usein myös muusikkona, jonka taidot saavat koko metsän kaikumaan. Tässä paholainen taituroi haitarilla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Meksikolainen paholaista esittävä veistos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Paholaista esittävä naamio Aasiasta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Paholaiseen liitetään usein myös eroottisia piirteitä. Tässä Devilish Love -niminen veistos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Liettuan lisäksi museossa on esillä paholaisia kymmenistä muista maista. Puolalainen Boruta-paholainen syntyi 1300-luvulla, jolloin slaavilaisen mytologian pakanallinen demoni yhdistyi ihmishahmoon, jonka päässä kasvavat sarvet.

Alppien ympäristössä taas vaikuttaa tuhmia lapsia rankaiseva hurjannäköinen Krampus, joka on puoliksi pukki, puoliksi paholainen.

– Mielestäni siinä ei ole ongelmaa, että erilaisia näkökulmia ja käsityksiä paholaisesta löytyy runsaasti. Haluamme näyttää museossamme kristillisen paholaisen ohella myös pakanallisen paholaisen, Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė toteaa.

Paholaisen toimintaan liittyy vahvasti myytti sielun myymisestä: eli kauppaat sielusi paholaiselle, ja saat jotakin tilalle. Tunnetuin tämän genren edustaja on saksalainen Faust-tarina, jossa tohtori Faust myy sielunsa paholaiselle ja saa vastalahjaksi rajattoman tiedon ja yliluonnollisia kykyjä. Faustin kohtalosta on versioitu satoja musiikkiteoksia, kirjoja ja elokuvia.

1700-luvulla vaikuttanut italialainen viulisti ja säveltäjä Giuseppe Tartini taas väitti, että itse paholainen musisoi hänelle unessa. Tartini kirjoitti nuotit muistiin ja näin syntyi vaativa Paholaistrillisonaatti, joka on säveltäjän tunnetuin teos.

Mutta kuinka sitten tulisi toimia, jos kohtaa aidon paholaisen? Tässä Jurgita Rimkutė-Vainiuvienėn ohje:

– Jos et halua että koira puree sinua, älä kiusaa sitä. Tämä pätee myös paholaiseen.

Ilkikurisen oloinen, posliinista valmistettu miniatyyripaholainen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle