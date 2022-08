Sähkön säästökohteiden etsintä alkaa: lämpötila, valaistus ja säädöt kuntoon – lue, mitä kunnat aikovat tehdä

Energian tai sähkön säästäminen ei ole kunnille sinänsä mikään uusi juttu. Kunnissa on tehty jo pitkään monenlaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden eteen. Viime vuosina ne on pääsääntöisesti nimetty ilmastoteoiksi.

Nyt on kuitenkin edessä ulkoinen pakko pohtia, mistä säästetään tulevalla lämmityskaudella. Toimepidelistoja ryhdytään jo laatimaan.

Hämäläinen muistuttaa, että energiansäästö on pitkäjänteistä toimintaa ja vaatii joskus isojakin investointeja. Jotain tuloksia voi kuitenkin saavuttaa pienilläkin ratkaisuilla.

Energiatehokkuus on jo tuttua

Seinäjoella on viime vuosina käyty läpi julkiset kiinteistöt, säädetty talotekniikkaa ja alennettu lämpötilaa käyttöaikojen ulkopuolella.

Kaupungin kehitysinsinööri Tero Rintakallio kertoo, että Seinäjoella on parannettu systemaattisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta.

– Viime vuosina uusiin rakennuksiin on asennettu aurinkosähköjärjestelmät, joita on jo kymmenkunta ja hyvin on onnistuneet mitoitukset.