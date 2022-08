Deittiohjelmien osallistujat ovat usein kuin samasta muotista – formaatin sanelemia ehtoja voi olla kuitenkin vaikea väistää

Kehojen moninaisuutta on vain vähän television deittiohjelmissa, vaikka ulkonäköpaineita kritisoiva puhe on lisääntynyt. Televisiokanavat painottavat, että osallistujien valinnassa merkitsee kokonaispersoonallisuus.

Syksyn lähestyessä monet deittiohjelmat palaavat televisioon. Tositelevisiossa ajatellaan esiintyvän "aivan tavallisia ihmisiä". Osallistujat ovat käyneet kuitenkin läpi tarkan seulan, myös ulkonäöllisesti.

Ulkonäköön liittyviä eriarvoisuuden ilmiöitä tutkiva väitöskirjatutkija Kirsti Sippel kertoo, että moniin formaatteihin osallistujia valitaan samantyyppisistä taustoista, esimerkiksi iän, koulutustason ja siviilisäädyn puolesta, mikä heijastuu myös samantyyppisenä ulkoisena habituksena.

– Osallistujien ulkonäkö ja stailaus ovat osa ohjelman brändiä, ja osallistujien habitukset kertovat myös ohjelman sävystä esimerkiksi, onko kyseessä kevyt ja nuorekas vai vakavasävyisempi ohjelma.

Tutkijatohtori Pauliina Tuomi tutkii provokatiivista televisiota ja mediaa eli televisio- ja mediasisältöjä, jotka ovat jollain tavalla yleisiä arvoja, normeja ja moraalikäsityksiä ravistelevia ja pyrkivät hätkähdyttämään kuluttajaa.

Tuomi korostaa, että eri ohjelmien kohderyhmät ovat hyvin erilaisia.

– Temppareita markkinoidaan niin, että nyt on kiimaisin kausi tulossa auringon alla ja peitto heiluu. Toisaalta taas Maajussille morsiamen mainonta on huomattavasti hillitympää ja vanhemmalle ikäryhmälle suunnattua.

Tuomi kertoo, että erityisesti bilettämiseen liittyvissä ohjelmissa kuten Ex on the Beachissa länsimaalainen käsitys seksikkyydestä korostuu. Kuva: Discovery Finland

Erilaiset kohderyhmät näkyvät myös osallistujien ulkonäössä.

– Tietty öljytty, trimmattu, laiha vartalo liitetään näihin alkoholinhuuruisempiin ja seksuaalista toimintaa enemmän korostaviin ohjelmiin.

Kaunis ulkokuori voi olla myös osa ohjelman formaattia. Monet formaatit tulevat Suomeen ostettuina ja niissä on tietyt reunaehdot, joita voi olla vaikea rikkoa. Ulkonäkö voi olla olennainen osa ohjelman kulkua.

Banijay Rights -yhtiön sivulla sanotaan (siirryt toiseen palveluun), että Temptation Islandissa neljä paria ovat upeassa paratiisissa erossa toisistaan. Varatut henkilöt viettävät nämä päivät ja yöt viehättävien sinkkujen seurassa. Kysymys kuuluu, antavatko he periksi kiusaukselle.

Sinkut ovat siis saarella viettelemässä varattuja. Myös Tuomi nostaa esille Temptation Island -sinkkujen ulkonäön:

– Heidän tehtävänsä on edustaa tiettyä kauneusihannetta, että he saavat parisuhteessa olevat henkilöt pettämisen polulle.

Bikinirealityssä ollaan bikineissä

Warner Bros. Discovery -yhtiön Suomen sisältöjohtaja Katja Santala kertoo, että osallistujien valintaan vaikuttaa paljon ohjelman luonne. Yhtiön ohjelmia ovat muun muassa Unelmahäät, Naked Attraction Suomi, Ex on the Beach ja Marko Björs – Rakkauden seikkailu. Esimerkiksi Ex on the Beachissa ja Unelmahäissä on toisistaan selvästi poikkeavat osallistujakaartit.

Unelmahäät-ohjelman osallistujat ovat keskenään eri näköisiä ja Santala sanoo, että pyrkimyksenä on näyttää mahdollisimman monipuolinen läpileikkaus Suomesta. Mukana on ollut myös muutama naispari ja yksi miespari. Ohjelmaan otettaisiin mielellään enemmän vähemmistön edustajia, mutta tähän mennessä heitä ei ole ollut juurikaan hakijoiden joukossa.

Sen sijaan Ex on the Beachin kohderyhmä on erilainen.

– Sen katsojat odottavat näkevänsä keskimääräistä enemmän lihaksikkaita kroppia, kun taas toisessa ohjelmassa ei tällaista samanlaista sisäänrakennettua odotusta ole, Santala sanoo.

– Näitähän kutsutaan ihan bikinirealityksi, johon kuuluu Paratiisihotelli, Tempparit, Love Island, Exät, koko tämä genre. Koska niissä tietysti jos rannalla ollaan, ollaan bikineissä.

Santala korostaa myös formaatin merkitystä. Ex on the Beachin osallistujat ovat melko samannäköisiä, oli kyseessä sitten suomalainen, ruotsalainen, tanskalainen tai norjalainen versio.

– Se kuuluu tähän kyseiseen formaattiin. Se on se, mitä katsojat odottavat näkevänsä.

Naked Attraction -ohjelmassa alastomat kumppaniehdokkaat paljastetaan pala palalta. Kuva: Ken McKay / Discovery Finland

Osallistujien oltava mielenkiintoisia persoonia

Parinmuodostusohjelmissa pyritään myös luomaan sopivat olosuhteet sille, että ihmiset kiinnostuisivat toisistaan.

– Kyllähän siinä vaikuttaa yhteiset mielenkiinnon kohteet. Saattaa olla, jos on kiinnostunut salilla käymisestä ja on liikunnallinen, voi olettaa, että mätsäisi hyvin jonkun toisen ihmisen kanssa, joka tykkää käyttää vapaa-aikaansa liikkuen, Santala sanoo.

Myös MTV:n kotimaisten tuotantojen päällikkö Hanna Kortti korostaa tekijöiden vastuuta deittiohjelmissa. Moni osallistuja toivoo aidosti löytävänsä ohjelmasta rakkautta. MTV:n ohjelmiin kuuluu muun muassa Maajussille morsian, Ensitreffit alttarilla ja Love Island.

– Kyllä meidän tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota onnistumisen kokemuksia osallistujille, jotka tekevät ehkä tosi isonkin päätöksen lähtiessään mukaan. Meillä on vastuu etsiä ihmisiä, jotka sopivat toisilleen niin luonteen kuin ulkonäön perusteella.

Santala ja Kortti ovat yhtä mieltä siitä, että osallistujien tulee olla mielenkiintoisia persoonia. Ulkonäkö ei siis yksin vaikuta osallistujien valintaan.

– Jos siellä olisi vain tietyn näköinen ihminen istumassa hiljaa jossain niin se ei tietenkään hyvää televisioviihdettä tuota, Santala kertoo.

Tositelevisio näyttää tosielämän ulkonäköpaineita

Kirsti Sippel korostaa, että tositelevisiossa on nähtävillä samat ulkonäköihanteet ja -ideaalit kuin muuallakin viihteessä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Pauliina Tuomi on samaa mieltä. Hän sanoo, ettei tositelevision edustama ja luoma kauneusihanne poikkea siitä, mitä sosiaalisessa mediassa on koko ajan tarjolla.

– Tietysti Instagram ja filtterit ovat myös laajemmin ajankuvaa edustavia. Tositelevisio on yksi tapa korostaa tätä tiettyä kauneusihannetta tällä hetkellä.

Love Islandin kaltaisilla formaateilla myydään Tuomen mukaan kaunista, kiiltokuvamaista pintaa. Kuva: MTV3

Tositelevisio heijastelee yhteiskuntaa: Instagram-kulttuuria, itsensä näyttämistä ja kauneuden korostumista. Televisioon pääseminen voi nostaa osallistujan julkisuuteen, ja myös tässä ulkonäön merkitys on noussut. Toisaalta on syntynyt myös vastareaktioita.

Vastareaktiot pitävät yllä keskustelua siitä, mikä on kaunis ja tavoiteltava keho, minkä näköinen pitäisi olla.

– Vaikka yhteiskunnan tasolla tuupattaisiin jotain mallia tai kuvaa ylhäältä päin, meillä on sellainen tila, että käydään keskustelua eikä kaikkea purematta niellä. Sen näen hyvänä asiana, että on myös kriittisyyttä, Tuomi sanoo.

Yksipuolisessa kehojen esittelyssä on paljon ongelmia. Kun televisio-ohjelmien antama kuva on yksipuolinen, joku määrittää ulkoapäin, mikä on kaunista. Se voi aiheuttaa kehoon liittyviä epävarmuuksia.

Tuomi nostaa esille, että mikäli formaatissa ei ole koskaan erilaisia vartaloita, se tutkimusten mukaan alleviivaa tiettyä kehon mallia ja naiseuden ja mieheyden kuvaa ideaalina.

– Sarjojen osallistujien laihuutta, sixpackia, isoa rintaa ja ylikorostettua huulta on kritisoitu, sillä se voi herättää erityisesti nuorissa katsojissa ongelmaa ja epävarmuutta kehonkuvan kannalta.

Ulkonäkökeskeisyydestä pyritään pois

Sippel sanoo, että kehojen moninaisuutta on toistaiseksi harmillisen vähän nähtävissä television deittiohjelmissa, vaikka moninaisuutta ja kehorauhaa koskeva puhe on lisääntynyt. Hänen mielestään erilaisten kehojen moninaisuutta soisi näkyvän reilusti enemmän.

– Suomalaisessa deittitositelevisiossa esiintyvät ovat usein pääasiassa nuoria, valkoisia, vammattomia ja monella tapaa ulkonäkönormien mukaisia, Sippel perustelee.

Sippelin mukaan deittiohjelmat ylläpitävät usein kauneusihanteiden lisäksi myös heteronormatiivisuutta ja perinteisiä sukupuolirooleja. Nämä vaikuttavat siihen, millä tavoin ohjelmassa esitetään feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta.

Sinkut paljaana -ohjelmassa pääosassa on kuusi naista, joiden ura perustuu näyttävälle ulkonäölle. Kuva: Saku Tiainen / Aito Media Oy

Toisaalta moni ohjelmaformaatti sanoo pyrkivänsä pois ulkonäkökeskeisyydestä esittämällä osallistujat ei-perinteisessä deittihabituksessa kuten alasti tai meikittä. Esimerkiksi Ylen Sinkut paljaana -deittiohjelmassa ulkonäön ammattilaiset menevät treffeille ilman meikkiä.

Naked Attraction -ohjelmassa, josta on julkaistu myös kaksi kautta Suomessa, treffikumppani valitaan alastoman kehon perusteella. Ohjelmaa on markkinoitu kehopositiivisuudella, koska siinä näytetään erilaisia kroppia ja erilaisia alapäitä.

Sippelin mukaan myös näissä formaateissa fokus on kuitenkin usein nimenomaan osallistujien ulkoisissa piirteissä. Naked Attractionissa osallistujia rankataan ulkoisten kriteerien ja ulkoisen muodon perusteella jatkosta pois.

Myös Tuomen mielestä kokeiluihin tulee suhtautua kriittisesti. Asiat saatetaan puhua nätimmiksi, vaikka ne edustaisivat samaa kuin ennenkin.

Toisaalta Tuomi näkee tositelevisiossa myös mahdollisuuksia.

– Tositelevisiossa on kaksi puolta. Sillä olisi valtava voima ravistella ihmisten tietoisuutta ja rikkoa tabuja, mutta kuluttajakaan ei ole tyhmä. Jos ainoa tarkoitus on saada katsojalukuja korkealle, ja se menee jonkun poikkeavuuden mässäilyllä pelaamiseksi, se ei aja asiaansa.

Osallistu keskusteluun aiheesta kirjautumalla Yle Tunnuksella. Keskustelu on avoinna keskiviikkoon 24.8. klo 23 saakka.