Tutkijan mukaan viikinkielokuvien ja -sarjojen naiskuva on usein vinksallaan: "Naisten tehtävä on vain näyttää kauniilta"

Viikinkiajan naiset vaikuttivat kulissien takana

Tutkija ymmärtää suuren yleisön kiinnostuksen viikinkiaikaan

Carolyn Larrington on osallistunut kansainväliseen saagakirjallisuuden konferenssiin, joka houkutteli monen eri alan tutkijoita Helsinkiin ja Tallinnaan. Konferenssi on järjestetty 51:n vuoden ajan joka kolmas vuosi.

– Maailma, missä yksinkertaiset asiat kuten voima, kunnia ja sinnikkyys palkitaan menestyksellä. Jossa sitä ylistetään ja arvostetaan, jossa jokaisella ihmisellä on oma paikkansa ja tehtävänsä ja jossa kohtalolla on rooli, eikä se ole pelkkä epämääräinen sattuma. Mahdollisuus samaistua tällaiseen maailmaa on ainakin yksi tekijä, joka voisi toimia ainakin innoittavana tai alkusysäyksen antavana tekijänä, Ahola kuvaa viikinkiaikaan sijoittuvien elokuvien ja tv-sarjojen kiinnostuksen taustoja.

Sirpa Aallon mukaan elokuvien tarkoitus on myydä, joten yleensä valkokankaalle tuodut viikinkitarinat täyttyvät väkivallalla. Uudenlaisia näkökulmia tarjoaa tämän vuoden huhtikuussa julkaistu The Northman-elokuva. Sen historiallista tarkkuutta arvostetaan myös tutkijoiden piirissä.

– The Northman on myös ehkä väkivaltaan keskittyvä, mutta siitä tekee erilaisen moneen muuhun verrattuna se, että taustatyö on tehty todella pieteetillä. Elokuvan puvustukseen ja puitteisiin on kiinnitetty paljon huomiota. Osa konferenssin osallistujista on ollut konsultoimassa elokuvassa. Siinä esitettiin paljon rituaaleja, mikä on hyvin poikkeuksellista, Aalto kertoo.